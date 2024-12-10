Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Cantik Dua Pevoli Sabina Altynbekova dan Yolla Yuliana, Mana yang Lebih Memesona?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:06 WIB
Adu Cantik Dua Pevoli Sabina Altynbekova dan Yolla Yuliana, Mana yang Lebih Memesona?
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/alynbekova_20)
ADU cantik dua pevoli Sabina Altynbekova dan Yolla Yuliana menarik untuk dibahas. Sebab kira-kira mana yang lebih memesona?

Perlu diketahui, dan Yolla merupakan pevoli sangat dikenal di Indonesia. Selain karena prestasi mereka yang luar biasa, keduanya juga memiliki paras yang cantik hingga digandrungi banyak pencinta voli.

Sabina sendiri sudah dikenal dunia, terutama di Indonesia sejak mengikuti Kejuaraan Dunia Voli Junior 2014 di Taiwan. Saat itu, bukan prestasi yang membuatnya disorot, melainkan wajah cantiknya yang kemudian viral di internet.

Fans Indonesia pun sangat mengagumi Sabina kala itu sampai memintanya untuk segera bermain di Indonesia. Kala itu Sabina belum mau karena masih ingin bermain di klub lain, namun mulai Proliga 2025 mendatang, pevoli asal Kazakhstan itu dipastikan akan bermain di Indonesia.

Pesona Sabina Altynbekova Atlet Voli Kazakhstan Buat Heboh Netizen Indonesia

Keputusan Sabina bermain di Tanah Air langsung viral dan disambut baik oleh pencinta voli Indonesia. Sejauh ini, Sabina pun sudah memiliki 1,1 juta followers, itu membuktikan betapa populernya Sabina.

Sementara dari Yolla, mantan pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu memiliki 1,6 juta pengikut di instagram pribadinya. Secara angka jelas Yolla lebih terkenal di Indonesia.

 

1 2
