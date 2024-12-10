Kepala Kru Marc Marquez Gambarkan Suasana Garasi Gresini Racing Usai MotoGP Barcelona 2024

KEPALA kru Marc Marquez, Frankie Carchedi, menggambarkan suasana garasi Gresini Racing usai MotoGP Barcelona 2024. Itu merupakan kali terakhir mereka bersama dengan The Baby Alien.

Tim Gresini Racing membopong Marc Marquez (Foto: X/@JoshClose7)

MotoGP 2024 menjadi musim pertama sekaligus terakhir Marquez bersama Gresini. Sebab, ia promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo usai tampil apik.

Bersama Gresini, Marquez menutup musim dengan manis karena mengunci posisi tiga klasemen berbekal raihan 392 poin. Selain itu, ia juga sukses meraih hasil manis pada seri balapan terakhir, yakni MotoGP Barcelona 2024 dengan finis kedua.

Balapan terakhir itu sekaligus membuat garasi Gresini diselimuti perasaan yang campur aduk. Carchedi menjelaskan ada rasa bahagia sekaligus sedih karena harus berpisah dengan Marquez.

“Hanya ada perasaan bahagia sekaligus sedih. Dia mengambil risiko besar, bekerja dengan orang-orang yang tidak dia kenal, di tim yang tidak dia kenal, dengan motor yang sudah setahun usianya,” kata Carchedi, dikutip dari Crash, Selasa (10/12/2024).

“Dari sisi kami di Gresini juga sama. Ya, mereka merekrut juara dunia delapan kali! Tetapi selalu ada elemen risiko di setiap hal, dan saya pikir perasaan terakhir adalah kebahagiaan sejati,” sambung pria asal Inggris itu.