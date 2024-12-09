Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ogah Disamakan, Francesco Bagnaia: Valentino Rossi Adalah Valentino Rossi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |01:09 WIB
Ogah Disamakan, Francesco Bagnaia: Valentino Rossi Adalah Valentino Rossi!
Francesco Bagnaia dan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@pecco63)
FRANCESCO Bagnaia ogah disamakan dengan Valentino Rossi. Penyebabnya Pecco -sapaan akrab Bagnaia- tak mau kualitasnya disamakan dengan Rossi pun terungkap.

Bagi Bagnaia, Rossi merupakan sosok yang tidak bisa dibandingkan dengan pembalap lain. Rossi dinilai mempunyai level yang berbeda dari pembalap kebanyakan.

Francesco Bagnaia

“Kualitas Valentino Rossi manakah yang ingin Anda miliki? Ini adalah pertanyaan yang mustahil. Valentino Rossi adalah Valentino Rossi,” kata Bagnaia dilansir dari Tuttomotoriweb, Senin (9/12/2024).

“Saya rasa yang selalu membedakannya adalah kesadarannya, namun saya rasa saya juga sangat sadar akan potensinya,” sambungnya.

