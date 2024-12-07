Kisah Sabina Altynbekova, Penganut Muslim Taat yang Berhasil Wujudkan Mimpi Main di Indonesia

KISAH Sabina Altynbekova, penganut muslim taat yang berhasil wujudkan mimpi main di Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, sebelumnya pevoli cantik asal Kazakhstan itu sudah santer dikabarkan tertarik bermain di Tanah Air, namun kesempatan itu tak kunjung datang.

Baru di Proliga 2025 mendatang, Sabina akhirnya berkesempatan bermain voli di Indonesia. Tepatnya Sabina akan bermain untuk tim anyar di Proliga, yakni Yogya Falcons.

Sabina sendiri sudah dikenal baik di kalangan pencinta voli Tanah Air. Hal itu karena kecantikan dan kepopulerannya di dunia voli.

Apalagi, Sabina pun dikenal sebagai muslim yang taat. Beberapa kali ia memperlihatkan kegiatan ibadahnya dan sering mendatangi masjid.

Sabina bahkan menggeluti olahraga berkuda, salah satu olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, karena sikap dan kecantikannya itulah Sabina dikenal baik di dunia, termasuk di Indonesia.

Menariknya, beberapa tahun yang lalu Sabina sempat menolak bermain di Indonesia meski sangat ingin bermain di Tanah Air. Alasannya kala itu karena Sabina menargetkan bisa bermain bersama Al Wasl, klub voli di Uni Emirat Arab (UEA).

Momen itu tercipta ketika kontraknya dengan Almaty akan segera berakhir di 2019 lalu. Ia mengaku mendapatkan banyak penawaran, termasuk dari Indonesia.