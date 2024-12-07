Prediksi UFC 310: Alexandre Pantoja vs Kai Asakura, Perebutan Sabuk Juara Kelas Terbang

PREDIKSI partai utama di UFC 310, pertarungan antara Alexandre Pantoja vs Kai Asakura akan dibahas di artikel ini. Pertarungan yang digelar di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, pada Minggu 8 Desember 2024 itu sangat menarik karena memperebutkan sabuk juara kelas flyweight atau kelas terbang.

Sejak memenangi sabuk juara pada 2022 silam, Pantoja sedang dalam tren positif dengan menorehkan enam kemenangan beruntun. Petarung asal Brasil ini mampu mempertahankan sabuk juaranya sebanyak dua kali.

Dari pihak lawan Asakura merupakan mantan juara kelas bantamweight sebanyak dua kali, ia akan menjalani duel perdananya di UFC. Petarung asal Jepang ini diprediksi akan menarik penggemar baru di oktagon nanti.

Sebelumnya di UFC 310 pada main event seharusnya mempertemukan duel kelas welterweight, yakni Belal Muhammad melawan Shavkat Rakhmonov. Namun pertarungan tersebut dibatalkan karena Belal mengalami infeksi tulang pada jari kakinya, sehingga ia harus menarik diri dari laga tersebut.

Sebagai gantinya Ian Machado Garry akan melawan Rakhmonov pada co main event UFC 310. Sehingga pihak UFC harus merubah susunan pertandingan, yakni Pantoja melawan Asakura pada duel utama.

Alexandre Pantoja

Pantoja mempunyai serangan yang tidak begitu signifikan. Namun The Cannibal memiliki kelebihan melakukan takedown sebanyak 23 kali dalam tiga pertarungan, ia mahir melakukan grappling dari total 28 kemenangan 10 diantaranya melalui submission.