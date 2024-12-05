Bakal Debut di UFC 310, Ini Profil Petarung asal Jepang Kai Asakura

PROFIL Kai Asakura, petarung asal Jepang yang siap menjalani debut di ajang UFC dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Kai Asakura merupakan petarung seni bela diri campuran (MMA) berusia 31 tahun yang baru saja menandatangani kontrak dengan UFC.

Kai Asakura akan debut di UFC 310 dan bertarung di partai utama pada Minggu 8 Desember 2024. Lawan Kai Asakura adalah Alexandre Pantoja, dan pertarungan itu memperebutkan gelar juara kelas flyweight. Kesempatan istimewa bagi Asakura karena tidak semua debutan dapat kesempatan untuk perebutan sabuk juara.

Sosok kelahiran Toyohashi, Jepang itu pernah menjadi juara MMA di RIZIN Fighting Federation pada kelas bantamweight di negara asalnya. Ia memiliki basis bertarung Karate dan Sumo.

Saat menumbangkan juara kelas bantamweight Kyori Horiguchi, Asakura berhasil menyelesaikan duel tersebut pada ronde pertama. Selama di RIZIN FF, Asakura telah menorehkan rekor 21 menang dan empat kalah. Lawannya, Alexandre Pantoja memiliki rekor 28 menang dan lima kalah di UFC.

Asakura memiliki pengalaman mumpuni untuk memasuki oktagon. Ia memulai debut sebagai Petarung MMA secara profesional pada 2012. Selanjutnya petarung asal Jepang tersebut bergabung di RIZIN FF pada 2017.

Dalam debutnya di RIZIN FF, Asakura mampu mengalahkan Kizaemon Saiga di ronde dua. Asakura memiliki tingkat penyelesaian duel yang baik. Ia mampu mengalahkan lawan-lawan terkenal, seperti Kyoji Horiguchi, Juan Archuleta hingga petarung UFC Manel Kape.