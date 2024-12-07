5 Calon Kuat Juara BWF World Tour Finals 2024 di Semua Kategori, Nomor 1 Jonatan Christie

BERIKUT lima calon kuat juara BWF World Tour Finals 2024 di semua kategori. Jonatan Christie termasuk dalam kandidat terkuat tersebut.

BWF World Tour Finals 2024 akan digelar di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember. Undian fase grup baru akan dihelat pada Sabtu (7/12/2024) pukul 09.30 WIB.

Menarik untuk membahas siapa saja calon juara di semua sektor. Berikut ulasannya.

5 Calon Kuat Juara BWF World Tour Finals 2024 di Semua Kategori

5. Liu Seng Shu/Tan Ning





Ganda putri China ini tengah panas sepanjang BWF World Tour 2024. Liu/Tan menyapu enam titel juara sepanjang tahun ini!

Mereka pun lolos sebagai penghuni posisi teratas di klasemen BWF World Tour 2024. Maka dari itu, Liu/Tan layak menjadi unggulan di nomor ganda putri.

4. Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin





Sektor ganda campuran China pun tengah menggeliat. Jiang/Wei sebagai pasangan baru telah merebut empat titel juara dengan yang paling rendah berada di level Super 500!

Tentu saja, mereka akhirnya lolos sebagai posisi satu di klasemen BWF World Tour 2024. Jiang/Wei jadi kandidat terkuat di nomor ini.