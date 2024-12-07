Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Top Indonesia yang Putuskan Pensiun pada 2024, Nomor 1 Hendra Setiawan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |04:11 WIB
Para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

3 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan pensiun pada 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Hendra Setiawan.

Ya, keputusan mengejutkan diambil sejumlah pemain top Indonesia pada 2024 ini. Tanpa disangka, mereka memutuskan gantung raket alias pensiun. Sejumlah alasan pun melatarbelakangi.

Berikut 3 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan pensiun pada 2024:

3. Kevin Sanjaya Sukamuljo

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Salah satu pebulutangkis top Indonesia yang putuskan pensiun pada 2024 adalah Kevin Sanjaya Sukamuljo. Dia pernah jadi andalan Indonesia di sektor ganda putra.

Sepanjang kariernya, Kevin sukses mengukir prestasi fantastis. Di antaranya, dia berhasil merebut medali emas di Asian Games 2018, juara Indonesia Open, Indonesia Masters, All England, China Open, French Open, Denmark Open, Japan Open, Malaysia Masters, dan masih banyak lagi lainnya.

Kevin juga turut membawa tim bulu tangkis putra Indonesia meraih gelar juara di Piala Thomas 2020. Tetapi, pada 16 Mei 2024, Kevin resmi mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis.

Lewat unggahan di akun Instagram resminya, Kevin pun menyampaikan penyebab dirinya pensiun. Di antaranya, ada faktor cedera bahu yang dialaminya pada 2017, tetapi belum membaik hingga kini. Kemudian, partner bermainnya, yakni Marcus Fernaldi Gideon, juga diketahui mengalami cedera.

Halaman:
1 2
