BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tak Merasa Tersaingi dengan Adanya Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, komentari keberadaan wakil lain Tanah Air di BWF World Tour Finals 2024, yakni Sabar Karyaman/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Fajar/Rian memastikan tak merasa tersaingi, meski ada duet non-pelatnas di ajang itu.

Fajar/Rian dan Sabar/Reza menjadi dua wakil Indonesia yang akan mentas di sektor ganda putra BWF World Tour Finals 2024. Turnamen penutup musim tersebut dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024.

Kedua pasangan itu lolos setelah menjadi dua dari tujuh duet teratas dalam perolehan poin di ajang BWF World Tour tahun ini. Bagi Sabar/Reza, ini merupakan kali pertama mereka bakal mentas di BWF World Tour Finals, sementara Fajri -sebutan Fajar/Rian- sebelumnya sudah dua kali tampil di turnamen tersebut.

BACA JUGA: Pesan Menyentuh Fajar Alfian untuk Hendra Setiawan yang Baru Umumkan Pensiun

Fajar/Rian pun menilai keberadaan Sabar/Reza di BWF World Tour Finals 2024 menjadi keuntungan bagi mereka. Sebab, duet nomor satu dunia tersebut merasa bisa berbagi beban dengan mereka dan juga punya teman sparing saat latihan.