HOME SPORTS NETTING

BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tak Merasa Tersaingi dengan Adanya Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |00:05 WIB
BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tak Merasa Tersaingi dengan Adanya Sabar Karyaman/Reza Pahlevi
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, komentari keberadaan wakil lain Tanah Air di BWF World Tour Finals 2024, yakni Sabar Karyaman/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Fajar/Rian memastikan tak merasa tersaingi, meski ada duet non-pelatnas di ajang itu.

Fajar/Rian dan Sabar/Reza menjadi dua wakil Indonesia yang akan mentas di sektor ganda putra BWF World Tour Finals 2024. Turnamen penutup musim tersebut dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kedua pasangan itu lolos setelah menjadi dua dari tujuh duet teratas dalam perolehan poin di ajang BWF World Tour tahun ini. Bagi Sabar/Reza, ini merupakan kali pertama mereka bakal mentas di BWF World Tour Finals, sementara Fajri -sebutan Fajar/Rian- sebelumnya sudah dua kali tampil di turnamen tersebut.

Fajar/Rian pun menilai keberadaan Sabar/Reza di BWF World Tour Finals 2024 menjadi keuntungan bagi mereka. Sebab, duet nomor satu dunia tersebut merasa bisa berbagi beban dengan mereka dan juga punya teman sparing saat latihan.

Halaman:
1 2
