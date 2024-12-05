Seri Pamungkas ARRC Buriram Jadi Penentuan Gelar Juara Asia, Astra Racing Honda Team Optimistis

BURIRAM – Astra Honda Racing Team (AHRT) tengah mempersiapkan diri menghadapi putaran terakhir Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 pada akhir pekan ini, 7-8 Desember, di Chang International Circuit, Buriram, Thailand. Berbekal potensi gelar juara Asia di kelas Asia Production (AP) 250 dan Supersports (SS) 600, para pebalap AHRT bertekad memberikan hasil yang membanggakan untuk Indonesia.

Dua pebalap AHRT, Herjun Atna Firdaus dan Muhammad Kiandra Ramadhipa, saat ini berada di puncak klasemen sementara kelas AP250. Herjun memimpin dengan 132 poin, diikuti Ramadhipa dengan 122 poin.

AHRT memberi dukungan penuh kepada keduanya untuk dapat bersaing kompetitif meski pun di bawah naungan tim yang sama. Duel tersebut juga turut diwarnai persaingan sengit dengan pebalap AP250 lainnya. Meski pun demikian, keduanya optimis performa kencang CBR250RR dapat tampil kompetitif melawan jajaran motor berkapasitas lebih besar dan jumlah silinder lebih banyak.

“Menghadapi seri penentuan ini, saya sangat siap dan tidak sabar untuk segera balapan. Berbagai latihan yang sudah saya lakukan tentu akan menjadi modal bagi saya dalam menghadapi ketatnya persaingan di seri terakhir ini. Semoga saya mampu tampil tenang dan tetap kencang di sirkuti untuk menjadi yang terbaik pada akhir seri ini,” ujar Herjun.

“Seri penentuan di Buriram ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Bersaing dengan teman satu tim di puncak klasemen tentu sangat luar biasa. Semoga seri ini, saya dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik untuk Indonesia,” ujar Ramadhipa.

Sementara itu di kelas SS600, Mohammad Adenanta Putra berpeluang besar merebut gelar juara Asia. Dengan raihan 141 poin, ia hanya terpaut 14 poin dari pemuncak klasemen sementara yang dipegang oleh pebalap Thailand.