HOME SPORTS NETTING

Reaksi Terkejut Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Diumumkan PBSI Jadi Ganda Campuran Baru pada 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |17:17 WIB
Reaksi Terkejut Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Diumumkan PBSI Jadi Ganda Campuran Baru pada 2025
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berduet pada 2025. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

REAKSI terkejut Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti diumumkan PBSI jadi ganda campuran baru pada 2025. Mereka sama-sama mengaku tak menyangka mendengar keputusan itu.

Ya, PBSI telah resmi mengumumkan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti sebagai salah satu pasangan yang akan diuji coba pada 2025. Pengumuman itu disampaikan pada hari ini, Jumat (6/12/2024).

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadi Silva Ramadhanti

(Dejan Ferdinansyah/Siti Fadi Silva Ramadhanti bakal berduet pada 2025. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

PBSI mengumumkan Dejan/Fadia sebagai pasangan ganda campuran baru pada 2025. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Dejan adalah pemain nonpelatnas dan Fadia sempat fokus di ganda putri.

Dejan sendiri mengaku juga terkejut karena ia baru mengetahui tentang duet baru tersebut pada kemarin dari sang pelatih, Vita Marissa. Namun, lebih mengejutkannya lagi, ketika ia tahu akan dipasangkan dengan Fadia.

"Ya, kemarin Ci Vita sempat saya dengar, ini dari Ci Vita kemarin. Jadi kemarin siang setelah saya latihan itu Ci Vita ngajak ketemu, ngajak ketemu buat makan bareng dan akhirnya mereka ngomong lah, ngomong info ini," ucap Dejan kepada awak media saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta, Jumat (6/12/2024).

"Cukup kaget juga, saya senang masuk ke pelatnas, tapi kagetnya itu, oh partner-nya Fadia. Fadia kan sebelumnya main ganda jadi dia diproyeksi main rangkap juga. Itu sih infonya baru kemarin. Langsung kaget juga," lanjut Dejan.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
