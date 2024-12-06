Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Uji Coba Ganda Campuran, Ada Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |13:00 WIB
PBSI Uji Coba Ganda Campuran, Ada Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia
Sekjen PBSI, Ricky Subagja. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PBSI akhirnya memutuskan untuk melakukan uji coba pasangan di sektor ganda campuran. Menurut pemaparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ricky Subagja, ada dua pasangan yang tengah diuji coba, yakni Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Dejan/Fadia dan Rinov/Lisa akan langsung diuji coba di dua turnamen yakni India Open dan Indonesia Masters 2025. Namun, Ricky menegaskan bahwa kedua pasangan tersebut sedang dalam masa uji coba.

"Memang untuk di ganda campuran ya, kita masukkan Dejan dengan Fadia, Rinov dengan Lisa. Ya, mungkin itu salah satunya pemain-pemain yang akan diikut sertakan," ucap Ricky kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

"Ini bukan pasangan baru. Ya, kita akan ini lah, test case gitu. Apa namanya, kita coba turunkan di situ," sambung Ricky.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Ricky juga mengungkapkan alasan memilih Dejan yang sejatinya bukanlah pemain pelatnas. Namun, ia melihat Dejan memiliki potensi besar sehingga ia menduetkan dengan Fadia yang merupakan pemain pelatnas.

Meski belum ada pengumuman promosi degradasi, tetapi Dejan sangat dibutuhkan. Namun karena pendaftaran India Open dan Indonesia Masters 2025 sudah dekat maka Dejan/Fadia langsung di uji coba oleh Pelatnas PBSI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement