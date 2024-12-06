PBSI Uji Coba Ganda Campuran, Ada Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia

JAKARTA - PBSI akhirnya memutuskan untuk melakukan uji coba pasangan di sektor ganda campuran. Menurut pemaparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ricky Subagja, ada dua pasangan yang tengah diuji coba, yakni Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Dejan/Fadia dan Rinov/Lisa akan langsung diuji coba di dua turnamen yakni India Open dan Indonesia Masters 2025. Namun, Ricky menegaskan bahwa kedua pasangan tersebut sedang dalam masa uji coba.

"Memang untuk di ganda campuran ya, kita masukkan Dejan dengan Fadia, Rinov dengan Lisa. Ya, mungkin itu salah satunya pemain-pemain yang akan diikut sertakan," ucap Ricky kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

"Ini bukan pasangan baru. Ya, kita akan ini lah, test case gitu. Apa namanya, kita coba turunkan di situ," sambung Ricky.

Ricky juga mengungkapkan alasan memilih Dejan yang sejatinya bukanlah pemain pelatnas. Namun, ia melihat Dejan memiliki potensi besar sehingga ia menduetkan dengan Fadia yang merupakan pemain pelatnas.

Meski belum ada pengumuman promosi degradasi, tetapi Dejan sangat dibutuhkan. Namun karena pendaftaran India Open dan Indonesia Masters 2025 sudah dekat maka Dejan/Fadia langsung di uji coba oleh Pelatnas PBSI.