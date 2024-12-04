5 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Turun Gunung Ikut Kejurnas PBSI 2024, Nomor 1 Hendra Setiawan!

5 pebulu tangkis top Indonesia yang turun gunung ikut Kejurnas PBSI 2024. Salah satunya ada Hendra Setiawan.

Ajang Kejurnas PBSI 2024 setidaknya diikuti 367 atlet dari 34 pengprov. Mereka siap tampil di nomor perorangan taruna. Kemudian, ada 214 pemain asal 16 klub dari 9 pengprov yang bakal berlaga pada nomor beregu campuran dewasa antarklub di Kejuaraan Nasional tahun ini.

Hadirnya pemain pelatnas PBSI pun diharapkan akan menambah bobot dan mutu Kejurnas 2024. Di Kejurnas 2024, diketahui akan memperebutkan total hadiah sebesar Rp1,1 miliar. Terdiri dari Rp800 juta untuk beregu campuran dewasa antar klub dan Rp300 juta untuk perorangan taruna.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (4/12/2024), Okezone telah merangkum sejumlah pemain bintang yang turun gunung ikut Kejurnas PBSI 2024. Siapa saja?

Berikut 5 pebulu tangkis top Indonesia yang turun gunung ikut Kejurnas PBSI 2024:

5. Putri Kusuma Wardani





Salah satu pemain bintang yang turun gunung ikut Kejurnas PBSI 2024 adalah Putri Kusuma Wardani. Dia jadi andalan juga di sektor tunggal putri pelatnas PBSI saat ini.

Putri diketahui gabung klub PB Exist Jakarta. Dalam turnamen nasional, ia bersama tim Exist pernah memenangkan kompetisi Superliga Junior 2018. Prestasi manis pun diukir Putri KW yang pernah juara Spain Masters hingga Korea Masters 2024.

4. Bagas Maulana





Kemudian, ada Bagas Maulana. Dia saat ini juga jadi salah satu ganda putra andalan di pelatnas PBSI. Bagas sendiri mendapat rekan duet baru, yakni Leo Rolly Carnando.

Sebelumnya, Bagas berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri. Duet ini pun pernah meraih gelar juara All England.