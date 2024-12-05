Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peringati Hari Jadi Ke-65, Pepabri Gelar Turnamen Golf di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |07:26 WIB
Peringati Hari Jadi Ke-65, Pepabri Gelar Turnamen Golf di Tangerang
Pepabri gelar turnamen golf untuk memperingati HUT Ke-65. (Foto: Riyan Rizki/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) tengah merayakan HUT ke-65. Untuk merayakan hari jadi tersebut, Pepabri lantas menggelar turnamen golf, Piala Presiden yang berlangsung di Modern Club & Country Club, Tangerang pada Rabu 4 Desember 2024.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat para Purnawirawan TNI-Polri antusias untuk mengikuti kegiatan turnamen tersebut.

Terlihat sejumlah nama seperti mantan Wakapolri Komjen Pol Purn. Nanan Soekarno dan Jenderal TNI Purn. Agum Gumelar ikut serta dalam kegiatan itu.

Ketua Umum Pepabri, Agum Gumelar menerangkan, kegiatan turnamen dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-65 Pepabri dan diikuti oleh perwakilan dari Purnawirawan TNI-Polri.

Pepabri gelar turnamen golf (Riyan Rizky/MPI)

“Jadi ini dilaksanakan setiap memperingati rangkaian ulang tahun Pepabri,” kata Agum Gumelar kepada wartawan, dikutip Kamis (5/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488/trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179281/golf_indonesia-hBpU_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement