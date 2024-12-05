Peringati Hari Jadi Ke-65, Pepabri Gelar Turnamen Golf di Tangerang

JAKARTA - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) tengah merayakan HUT ke-65. Untuk merayakan hari jadi tersebut, Pepabri lantas menggelar turnamen golf, Piala Presiden yang berlangsung di Modern Club & Country Club, Tangerang pada Rabu 4 Desember 2024.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat para Purnawirawan TNI-Polri antusias untuk mengikuti kegiatan turnamen tersebut.

Terlihat sejumlah nama seperti mantan Wakapolri Komjen Pol Purn. Nanan Soekarno dan Jenderal TNI Purn. Agum Gumelar ikut serta dalam kegiatan itu.

Ketua Umum Pepabri, Agum Gumelar menerangkan, kegiatan turnamen dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-65 Pepabri dan diikuti oleh perwakilan dari Purnawirawan TNI-Polri.

“Jadi ini dilaksanakan setiap memperingati rangkaian ulang tahun Pepabri,” kata Agum Gumelar kepada wartawan, dikutip Kamis (5/12/2024).