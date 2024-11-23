Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Driving Range Jadi Primadona Pencinta Olahraga Golf di Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |16:41 WIB
Penyebab Driving Range Jadi Primadona Pencinta Olahraga Golf di Indonesia
Driving Range tumbuh menjaid gaya hidup pencinta olahraga Golf di Kota Cilegon. (Foto: Istimewa)
A
A
A

DRIVING range dalam golf merupakan fasilitas atau tempat khusus yang dikondisikan untuk pemain golf berlatih memukul bola sejauh mungkin. Driving range pada umumnya mempunyai area yang luas.

Biasanya driving range dilengkapi dengan sejumlah tanda-tanda jarak, semisal 50 meter, 100 meter hingga 200 meter untuk membantu para pemain memperbaiki pukulan mereka. Tak cuma di kota-kota besar, driving range juga tumbuh menjadi tempat lifestyle komunitas pencinta olahraga golf di Kota Cilegon, Banten.

Di Driving Range, penikmat golf bisa menjajal pukulannya sejauh mungkin. (Foto: Istimewa)

Para pencinta olahraga golf ini tak hanya karyawan yang bekerja di kawasan industi Krakatau, anak-anak muda hingga ekspatriat juga sering mengunjungi driving range, tepatnya di The Royale Krakatau Golf. Mereka tak sekadar menjadikan driving range sebagai arena berlatih memukul, juga menjadikan tempat berkumpul bersama

Golf & Sports Center Manager PT Krakatau Sarana Properti (KSP), Valdi Roesmahyono, mengatakan driving range yang ada di sana memiliki berbagai fasilitas terbaru yang menambah daya tarik para pencinta golf untuk berolahraga sekaligus membuang penat di tengah kesibukan mereka bekerja.

"Bisa dibilang saat ini driving range menjadi lifestyle bagi masyarakat di Cilegon. Tidak hanya mereka yang sudah mahir bermain golf, tapi juga beberapa di antaranya kaum milenial dan urban termasuk para ekspatriat dari Jepang, Korea dan negara luar lainnya. Saat ini saja intensitas untuk bermain di driving range kami cukup tinggi, rata-rata dalam sehari bisa mencapai 150-200 pengunjung,"kata Valdy Roesmahyono saat ditemui baru-baru ini.

Dengan fasilitas tambahan yang ada saat ini seperti 2 ruangan VIP room, restoran terbaru yang melengkapi Birdie Cafe yang sudah ada sebelumnya di area golf, serta tempat mandi dan juga dilengkapi fasilitas wifi serta didukung pelayanan para staf yang bertugas adalah faktor yang secara tidak langsung membuat meningkatnya pengunjung datang bermain di driving range The Royale Krakatau Golf.

