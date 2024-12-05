Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mathias Boe, Legenda Denmark yang Sebut Hendra Setiawan Sebagai Pebulu Tangkis Terhebat Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |14:28 WIB
Kisah Mathias Boe, Legenda Denmark yang Sebut Hendra Setiawan Sebagai Pebulu Tangkis Terhebat Indonesia
Simak kisah Mathias Boe (paling kanan) yang menyebut Hendra Setiawan pebulu tangkis terbaik Indonesia (Foto: Instagram/@mathias.boe)
KISAH Mathias Boe, legenda Denmark yang sebut Hendra Setiawan sebagai pebulu tangkis terhebat Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, perkataan itu selalu melekat hingga sang kolega pensiun.

Kabar pensiunnya Hendra disampaikan langsung oleh ganda putra legendaris Indonesia itu melalui akun instagram pribadinya @hendrasansan. Dalam unggahannya tersebut, ia mengaku jika ajang Indonesia Masters 2025 akan menjadi turnamen terakhirnya sebelum benar-benar gantung raket.

Hendra Setiawan

“35 tahun sudah saya berada di dunia badminton. Saya rasa saat ini adalah saat yang tepat untuk memutuskan bahwa saya akan mengakhiri karir saya sebagai atlet Badminton. Indonesia Master 2025 akan menjadi turnamen terakhir saya,” kata Hendra, Selasa 3 Desember 2024 malam WIB.

Tak lupa, pemain berusia 40 tahun itu juga mengucapkan rasa terima kasih pada seluruh pihak yang mendukung karirnya. Mulai dari rekan seperjuangannya, PBSI, hingga, sponsor.

Terima kasih Tuhan karena saya diberi kesempatan bisa bermain sampai sejauh ini dan semua impian saya di dunia Badminton sudah tercapai. Terima kasih untuk semua partner saya, khususnya alm.Kido & Ahsan yang sudah berjuang bersama,” kata Hendra.

Terima kasih untuk PBSI, klub saya Jaya Raya, semua sponsor khususnya Victor dan Waroeng Steak & Shake, semua pelatih dan teman2 ganda putra,” sambung pria asal Jawa Tengah itu.

Berbicara tentang Hendra, sosoknya memang merupakan pebulu tangkis legendaris yang memiliki segudang prestasi. Tak ayal, ada banyak pebulu tangkis mancanegara yan mengakui kehebatannya.

