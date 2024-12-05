Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terungkap, Ini Penyebab Utama Hendra Setiawan Putuskan Pensiun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:58 WIB
Terungkap, Ini Penyebab Utama Hendra Setiawan Putuskan Pensiun
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan mengungkapkan alasan utama pensiun sebagai pemain. Hendra mengaku malu kepada pihak sponsor atau yang mendukungnya jika dirinya tetap bermain tetapi tak memberikan hasil, dalam hal ini prestasi.

Hendra secara resmi mengumumkan bahwa dirinya pensiun sebagai atlet profesional pada Selasa, 3 Desember 2024. Dia menutup karier panjangnya selama 35 tahun menjalani kehidupan sebagai pebulutangkis.

Pemain berusia 40 tahun itu pun tak memungkiri ada perasaan sedih dalam dirinya setelah memutuskan gantung raket. Namun menurutnya, saat ini memang waktu yang tepat untuk berhenti sebagai atlet profesional.

Hal itu diungkapkan Hendra dalam video yang diunggah di kanal Youtube-nya, Hendra Setiawan, pada Rabu, 4 Desember 2024. Sambil diwawancara oleh sang istri, Sandiani Arief, dia mengakui perasaan sedihnya itu.

Hendra Setiawan resmi pensiun

“Sedih ya sedih cuman lega juga. Maksudnya, ya mungkin ya emang udah saatnya lah ya,” kata Hendra.

Kemudian, sang istri membeberkan bahwa Hendra sebenarnya masih ada niat untuk lanjut bermain tahun depan jika masih ada sponsor yang mau menyokongnya dengan duetnya, Mohammad Ahsan. Akan tetapi, dia mengurungkan niat tersebut sekalipun ada yang mensponsorinya.

Halaman:
1 2
