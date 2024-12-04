Kilas Balik Performa Jonatan Christie di Musim 2024: Alami Naik Turun hingga Lolos Dramatis ke BWF World Tour Finals!

KILAS balik performa Jonatan Christie di musim 2024. Bintang tunggal putra Indonesia itu mengakui dirinya tampil naik turun sampai akhirnya menyegel dramatis tiket ke ajang BWF World Tour Finals 2024.

Ya, Jonatan Christie memang baru bisa mendapatkan tiket ke BWF World Tour Finals 2024 dalam turnamen terakhir yang diikutinya, yakni China Masters 2024, dua pekan lalu. Dia pun lolos dengan syarat yang sangat berat, yaitu minimal mencapai final turnamen level Super 750 itu.

Namun, para pemain papan atas dunia berhasil dikalahkannya yang dimulai dengan bintang Singapura, Loh Kean Yew, di babak 32 besar. Lalu, Jojo -sapaan Jonatan- membungkam tiga wakil tuan rumah, Lu Guang Zu, Lei Lan Xi, dan Shi Yu Qi untuk mencapai final.

Jonatan Christie pun akhirnya memastikan diri mentas di BWF World Tour Finals 2024. Sayangnya, dia berakhir sebagai runner-up di China Masters 2024 karena kalah dari jagoan Denmark, Anders Antonsen.

Jonatan pun membeberkan penyebab dirinya harus susah payah untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Menurutnya, sejumlah hasil kurang memuaskan serta banyaknya absen dari turnamen ketika menjelang Olimpiade Paris 2024 menjadi penyebabnya.

Jonatan pun mengakui bahwa perjalanannya tahun ini tidaklah mudah. Pasalnya, dia harus melalui momen naik dan turun dalam performanya.

“Ada naik dan turunnya (performa tahun ini), apalagi dari awal-awal pertandingan itu Januari sampai Februari itu empat pertandingan cukup enggak gampang juga. Mungkin (gugur) di babak pertama sama babak kedua, sampai mulai naiknya di Februari, All England, BAC dan Thomas Cup, terus sempet turun lagi,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Senayan, Senin, 2 Desember 2024.

“Jadi, ya ada naik dan turunnya sampai terakhir kemarin habis Olimpiade juga trennya lumayan positif, dari Hong Kong, China, Finland, Denmark, sama kemarin dua terakhir itu cukup positif lah hasilnya, jadi kita lihat nanti (di BWF World Tour Finals 2024),” tambahnya.