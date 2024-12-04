Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Jia Yi Fan/Chen Qing Chen, Ganda Putri No 1 Dunia yang Reuni di BWF World Tour Finals 2024 karena Terinspirasi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:54 WIB
Kisah Jia Yi Fan/Chen Qing Chen, Ganda Putri No 1 Dunia yang Reuni di BWF World Tour Finals 2024 karena Terinspirasi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
Chen Qing Chen/Jia Yi Fan kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Jia Yi Fan/Chen Qing Chen menarik diulas. Sebab, ganda putri nomor 1 dunia ini akan reuni di BWF World Tour Finals 2024. Mereka pun turut terinspirasi dari ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Ya, duet Jia Yi Fan/Chen Qing Chen telah tampil begitu superior dari tahun ke tahun hingga mereka bisa kukuh bertengger di peringkat 1 dunia dalam ranking BWF. Sayangnya, duet ini tak lagi tampil di berbagai ajang yang digelar dalam beberapa waktu terakhir.

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

Tepatnya, momen itu terjadi usai duet Jia Yi Fan/Chen Qing Chen berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Setelah itu, Jia Yi Fan tetap bermain di sejumlah ajang, tetapi dengan pasangan baru.

Jia Yi Fan setidaknya sudah bermain dengan 3 nama pemain berbeda dari China. Mereka adalah Zheng Yu, Li Wen Mei, hingga Zhang Shu Xian.

Tetapi, hasil yang didapat tak terlalu moncer. Hasil yang didapat belum bisa sefantastis yang diraih saat Jia Yi Fan berduet dengan Chen Qing Chen.

Di tengah Jia Yi Fan masih terus bermain dengan berbagai pasangan berbeda, Chen Qing Chen memilih hiatus. Tetapi kini, duet Jia Yi Fan/Chen Qing Chen dipastikan bakal tampil bersama lagi.

Jia Yi Fan/Chen Qing Chen akan mentas di turnamen penutup musim, yakni BWF World Tour Finals 2024. Diketahui, ajang itu akan digelar di Hangzhou, China, pada 11 hingga 15 Desember 2024.

1 2
