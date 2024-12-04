Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tegas, Taufik Hidayat Pastikan PBSI Tak Manjakan Pemain Pelatnas Lagi: Kalau Manja Mending Tidur Saja!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:50 WIB
Tegas, Taufik Hidayat Pastikan PBSI Tak Manjakan Pemain Pelatnas Lagi: Kalau Manja Mending Tidur Saja!
Berikut Profil Taufik Hidayat. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PP PBSI, Taufik Hidayat, menegaskan PBSI tak manjakan pemain pelatnas lagi. Dia menyatakan para pemain harus menuruti komando yang diberikan oleh PBSI.

Seperti diketahui, kepengurusan PP PBSI periode 2024-2028 baru saja dilantik pada akhir pekan lalu. M Fadil Imran menjabat sebagai ketuanya.

Taufik Hidayat

Taufik Hidayat sendiri baru didapuk sebagai Wakil Ketua Umum I PP PBSI. Tugasnya adalah fokus pada Pembinaan dan Prestasi (Binpres).

Taufik dibantu oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres), yakni Eng Hian dan juga Koordinator Tim Pelatih, Mulyo Handoyo. Saat ditanya sejauh mana Eng Hian dan Mulyo bisa membuat keputusan secara independen, yang mencakup pemilihan pemain dan pelatih di Pelatnas PBSI, Taufik menjawab dengan demokratis.

Taufik mengatakan bahwa mereka bertiga akan satu komando dalam membuat keputusan terkait hal tersebut. Taufik juga menyebut bahwa sistem itu membuat pemain harus menuruti kemauan PBSI.

“Yang jelas sekarang satu komando, satu perahu, dalam arti ya pemain harus main untuk PBSI, enggak kayak kemarin kan PBSI untuk pemain, pemain mau apa dikasih, apa gimana, penjagaannya juga kurang,” kata Taufik kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Auditorium Wisma Kemenpora, Rabu (4/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement