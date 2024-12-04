Tegas, Taufik Hidayat Pastikan PBSI Tak Manjakan Pemain Pelatnas Lagi: Kalau Manja Mending Tidur Saja!

JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PP PBSI, Taufik Hidayat, menegaskan PBSI tak manjakan pemain pelatnas lagi. Dia menyatakan para pemain harus menuruti komando yang diberikan oleh PBSI.

Seperti diketahui, kepengurusan PP PBSI periode 2024-2028 baru saja dilantik pada akhir pekan lalu. M Fadil Imran menjabat sebagai ketuanya.

Taufik Hidayat sendiri baru didapuk sebagai Wakil Ketua Umum I PP PBSI. Tugasnya adalah fokus pada Pembinaan dan Prestasi (Binpres).

Taufik dibantu oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres), yakni Eng Hian dan juga Koordinator Tim Pelatih, Mulyo Handoyo. Saat ditanya sejauh mana Eng Hian dan Mulyo bisa membuat keputusan secara independen, yang mencakup pemilihan pemain dan pelatih di Pelatnas PBSI, Taufik menjawab dengan demokratis.

Taufik mengatakan bahwa mereka bertiga akan satu komando dalam membuat keputusan terkait hal tersebut. Taufik juga menyebut bahwa sistem itu membuat pemain harus menuruti kemauan PBSI.

“Yang jelas sekarang satu komando, satu perahu, dalam arti ya pemain harus main untuk PBSI, enggak kayak kemarin kan PBSI untuk pemain, pemain mau apa dikasih, apa gimana, penjagaannya juga kurang,” kata Taufik kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Auditorium Wisma Kemenpora, Rabu (4/12/2024).