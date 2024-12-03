Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Sudah Tetapkan Target Jelang Debut di BWF World Tour Finals 2024

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani akan menjalani debut di ajang BWF World Tour Finals 2024. Menariknya meski itu akan menjadi turnamen pertama mereka, Sabar/Reza tetap menetapkan target tinggi, yakni setidaknya lolos ke semifinal.

Ya, Sabar/Reza memastikan diri lolos ke BWF World Tour Finals 2024 setelah melangkah jauh di China Masters 2024 dua pekan lalu. Dengan target minimal masuk perempatfinal untuk bisa mendapatkan tiket ke Hangzhou, mereka melesat hingga finis sebagai runner up di turnamen Super 750 itu.

Hasil tersebut membuat pasangan non pelatnas itu berakhir di posisi enam klasemen World Tour 2024 dengan raihan 74.900. Mereka menemani duet Indonesia lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang sudah lebih dulu lolos.

Sabar/Reza pun memasang target yang cukup ambisius meski baru akan menjalani debut di BWF World Tour Finals 2024. Mereka ingin tampil lepas tanpa beban untuk bisa mencapai semifinal pada turnamen yang digelar di Hangzhou, China, 11-15 Desember 2024 mendatang.

“Targetnya masuk semifinal, tapi ya setiap pertandingan harus fokus dan nothing to lose,” kata Reza kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/12/2024).

Pasangan ranking 11 dunia itu sendiri tak menyangka akhirnya bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Sebab, mereka sempat pesimis bisa tampil di Hangzhou setelah gugur di babak 16 besar Korea Masters dan Kumamoto Masters 2024 sebelum akhirnya menjadi runner up di China.