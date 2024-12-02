Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Jenis Cedera Paling Rentan Diderita Petarung UFC, Nomor 1 Bisa Bikin Nyawa Melayang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |22:22 WIB
5 Jenis Cedera Paling Rentan Diderita Petarung UFC, Nomor 1 Bisa Bikin Nyawa Melayang
Petarung UFC rentan menderita lima cedera berikut ini (Foto: UFC)
A
A
A

BERIKUT lima jenis cedera paling rentan diderita petarung UFC. Salah satunya bisa bikin nyawa melayang.

Sebagai sebuah ajang olahraga yang banyak kontak fisik, UFC atau Mixed Martial Arts (MMA) rawan menyebabkan cedera. Jenisnya pun bermacam-macam.

UFC

Lalu, apa saja lima jenis cedera paling rentan diderita petarung UFC? Simak ulasan berikut ini.

5 Jenis Cedera Paling Rentan Diderita Petarung UFC

5. Cedera Bahu

Cedera bahu

Cedera bahu sering juga menimpa para petarung MMA, karena banyak yang menggunakan teknik Brazilian Jiu Jitsu hingga terjadinya dislokasi. Adapun macam-macam cedera bahu diantaranya terkilir, robek, dislokasi hingga robekan pada otot.

Salah satu petarung UFC yang mengalami cedera bahu ialah Jiri Prochazka. Ia mengalami cedera saat latihan untuk mempersiapkan pertarungan UFC 282 hingga duel batalkan.

4. Cedera Punggung

Conor McGregor

Sebagian besar petarung MMA pernah bertarung dalam kondisi apa pun baik striking hingga grappling. Efek serangan ini berdampak kepada ke punggung, biasanya disebabkan oleh pukulan atau jatuh ke tulang belakang.

Cedera punggung merupakan masalah yang sering dialami oleh para petarung MMA. Terkadang latihan terlalu berat, seperti yang pernah menimpa Conor McGregor, membuat laga tertunda.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement