5 Jenis Cedera Paling Rentan Diderita Petarung UFC, Nomor 1 Bisa Bikin Nyawa Melayang

BERIKUT lima jenis cedera paling rentan diderita petarung UFC. Salah satunya bisa bikin nyawa melayang.

Sebagai sebuah ajang olahraga yang banyak kontak fisik, UFC atau Mixed Martial Arts (MMA) rawan menyebabkan cedera. Jenisnya pun bermacam-macam.

Lalu, apa saja lima jenis cedera paling rentan diderita petarung UFC? Simak ulasan berikut ini.

5. Cedera Bahu





Cedera bahu sering juga menimpa para petarung MMA, karena banyak yang menggunakan teknik Brazilian Jiu Jitsu hingga terjadinya dislokasi. Adapun macam-macam cedera bahu diantaranya terkilir, robek, dislokasi hingga robekan pada otot.

Salah satu petarung UFC yang mengalami cedera bahu ialah Jiri Prochazka. Ia mengalami cedera saat latihan untuk mempersiapkan pertarungan UFC 282 hingga duel batalkan.

4. Cedera Punggung





Sebagian besar petarung MMA pernah bertarung dalam kondisi apa pun baik striking hingga grappling. Efek serangan ini berdampak kepada ke punggung, biasanya disebabkan oleh pukulan atau jatuh ke tulang belakang.

Cedera punggung merupakan masalah yang sering dialami oleh para petarung MMA. Terkadang latihan terlalu berat, seperti yang pernah menimpa Conor McGregor, membuat laga tertunda.