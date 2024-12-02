Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Terjun dalam Kejuaraan Dunia, Ini Tim Teqball Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |02:49 WIB
Terjun dalam Kejuaraan Dunia, Ini Tim Teqball Indonesia
Tim Teqball Indonesia siap tampil di Kejuaraan Dunia Teqball 2024 di Vietnam (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Manajer Tim Teqball Indonesia, Umar Aryoseno Junior mengatakan, timnya ambil bagian dalam Kejuaraan Dunia Teqball 2024, yang dilangsungkan di Vietnam, 4-8 Desember. Dalam ajang itu, timnya menargetkan minimal lolos dari penyisihan grup.

Umar mengatakan target yang diusung telah dipertimbangkan secara matang. Ia tidak mau para atlet yang bertanding terbebani jika target yang dipasang terlampau berat.

"Yang jelas target kita memberikan yang terbaik untuk merah putih dalam hal teqball. Tahun lalu kami bisa lolos grup ke 16 besar. Semoga kami bisa lolos ke babak selanjutnya. Itu target yang paling realistis buat kami," kata Umar dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu 1 Desember 2024. 

Dalam ajang itu da 68 negara yang berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Teqball 2024. Ia menilai sejumlah negara yang punya level permainan di atas tim Teqball Indonesia.

Akan tetapi, Umar tetap optimistis tim Teqball Indonesia bisa lolos dari penyisihan grup sesuai dengan target yang diberikan. Pasalnya, mereka sudah melakukan persiapan matang.

"Di ASEAN jelas Thailand. Mereka sudah masuk 10 besar dunia. Selanjutnya negara-negara di Eropa yang telah mengenal teqball terlebih dahulu seperti Hungaria, Denmark, dan Polandia sehingga mereka parut diwaspadai. Dari Amerika Selatan ada Brasil dan Amerika Serikat yang telah mengenal teqball terlebih dahulu," ucap Umar.

Halaman:
1 2
