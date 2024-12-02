Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Rian Pasang Target Tembus Final BWF World Tour Finals 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:38 WIB
Fajar/Rian Pasang Target Tembus Final BWF World Tour Finals 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ingin menembus final BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memasang target tinggi di ajang BWF World Tour Finals 2024. Mereka ingin meraih hasil yang lebih baik dari 2023 alias mencapai final edisi tahun ini.

Fajar/Rian berhasil mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2024 yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember. Mereka lolos setelah menyegel peringkat ketiga dalam klasemen akhir World Tour musim ini dengan raihan 89.180 poin.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Dengan begitu, Fajri bakal tampil untuk ketiga kalinya di turnamen penutup musim tersebut. Pada dua edisi sebelumnya mantan duet nomor satu dunia tersebut selalu tersingkir di babak semifinal.

Oleh karena itu, Fajar/Rian ingin melangkah lebih jauh pada BWF World Tour Finals 2024. Duet peringkat empat dunia itu menargetkan bisa mencapai final di Hangzhou.

“Ini World Tour Finals yang ketiga buat saya, saya pengen lebih baik dari tahun lalu mencapai semifinal, semoga tahun ini bisa lebih baik lagi,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di kawasan Senayan, Minggu, 1 Desember 2024.

Selain itu, juara All England dua kali tersebut juga ingin memanfaatkan absennya beberapa duet papan atas di BWF World Tour Finals 2024. Liang Weng Keng/Wang Chang (China) dan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) tidak ambil bagian. Pasangan kuat lainnya yang tak lolos ke Hangzhou adalah Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

Fajar/Rian sendiri tumbang di tangan Liang/Wang pada semifinal edisi 2023. Alhasil, absennya pasangan nomor satu dunia itu ingin dimaksimalkan sebaik mungkin untuk bisa naik podium pertama.

