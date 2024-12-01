Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cari Pelatih Baru, PBSI Gelar Rekrutmen Terbuka

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |20:15 WIB
Cari Pelatih Baru, PBSI Gelar Rekrutmen Terbuka
PBSI gelar rekrutmen terbuka untuk pelatih (Foto: PB Djarum)
A
A
A

JAKARTA – PBSI segera membuka pendaftaran untuk pelatih baru di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur. Rencananya, mereka akan melakukan seleksi secara terbuka.

Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran mengatakan, pendaftaran ini terbuka bagi seluruh pelatih Indonesia baik di dalam, luar negeri, termasuk pelatih klub di Indonesia. Mereka yang saat ini menjadi pelatih di Pelatnas PBSI pun dipersilakan untuk mendaftar.

Pelatnas PBSI

"Setelah Kabid Binpres, rencananya supaya kami bisa mendapatkan talenta pelatih yang banyak karena pelatih merupakan salah satu elemen untuk menciptakan atlet, maka dalam waktu dekat kami akan umumkan untuk melakukan rekrutmen terbuka," ucap Fadil kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

"Pelatih yang ada di luar negeri, yang di dalam negeri, yang dari klub, yang dari Pemprov juga kami kasih ruang. Nanti kan di situ ada standar-standar kepelatihan yang harus dipenuhi," imbuh pria asal Makassar itu.

"Kesempatannya sama, mereka semua mendaftar sama-sama. Jadi pelatih yang sudah ada di dalam maupun yang di luar, semua mendaftar dan wajib mengikuti tahapan-tahapan tersebut," jelas Fadil.

Pendaftaran pelatih akan dilakukan secara online maupun offline. Pihaknya ingin melalui pendaftaran terbuka ini, PBSI bisa memilih pelatih terbaik dengan latar belakang, pengalaman, dan kapasitas baik.

"Jadi semua pelatih mendapatkan kesempatan yang sama untuk bergabung dengan PBSI melalui rekrutmen terbuka, nanti mereka akan mendaftar baik secara online maupun secara langsung. Setelah itu akan ada pemeriksaan data terkait dengan latar belakang lalu kemudian nanti akan ada asesmen," urai Fadil.

Halaman:
1 2
