HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Langsung Pensiun jika Juara Dunia MotoGP 2025 dan 2026

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |16:15 WIB
Marc Marquez Langsung Pensiun jika Juara Dunia MotoGP 2025 dan 2026
Marc Marquez akan langsung pensiun jika juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez diyakini bakal pensiun jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025 dan 2026. Sebab, pencapaian itu sudah cukup baginya untuk melampaui rekor milik Valentino Rossi.

The Baby Alien rela meninggalkan Repsol Honda yang telah dibelanya selama 11 musim demi bisa mengendarai motor yang kompetitif lagi pada MotoGP 2024. Ia memilih Gresini Racing untuk mengendarai motor Desmosedici GP, yang terkuat di grid saat ini meski mendapatkan spek lamanya.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Kendati demikian, Marquez mampu finis ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024 dengan torehan tiga kemenangan. Pembalap berusia 31 tahun itu mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati Corse yang membuatnya bakal menunggangi motor terbaik di grid saat ini dengan spek terbarunya.

Dengan motor terkuat dan dukungan dari tim pabrikan Ducati, Ricard Jove sangat yakin Marquez memiliki target untuk juara MotoGP 2025 dan 2026. Pasalnya, ia butuh dua titel lagi untuk meraih delapan gelar di kelas utama dan menyamai rekor terbanyak milik Giacomo Agostini.

“Dia punya waktu dua tahun untuk tidak hanya menyamai gelar juara dunia yang kita semua tahu, tapi juga melampauinya," kata Jove, dilansir dari Motosan, Minggu (1/12/2024).

"Bagi saya, target besar Marc Marquez adalah juara di musim 2025 dan 2026,” imbuhnya. 

Halaman:
1 2
