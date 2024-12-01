KTM Terancam Bangkrut, Bakal Cabut dari MotoGP?

KTM terancam bangkrut dalam keikutsertaannya di MotoGP. Akankah kondisi ini membuat mereka memutuskan cabut dari MotoGP?

Isu KTM bangkrut berembus kencang usai mereka memutuskan menunda proyek motor dengan regulasi baru yang akan digunakan dalam MotoGP 2027. KTM AG memang baru-baru ini dilaporkan mengalami krisis finansial yang berdampak pada anak perusahaannya, KTM Components, dan KTM Research and Development.

Buntutnya, lebih dari 3.600 karyawan mereka terancam kehilangan pekerjaan. Dalam laporan media Jerman, Motorsport Magazin yang dilansir dari Motosan, Minggu (1/12/2024), ketiga perusahaan tersebut dikabarkan memiliki utang bersama sebesar 2,9 miliar Euro (sekira Rp48,5 triliun). Namun, 1,8 miliar Euro (sekira Rp30,15 triliun) di antaranya merupakan utang yang dimiliki oleh KTM AG sendiri.

KTM AG pun telah memulai proses perombakan organisasi dengan menghilangkan 500 pekerjaan tambahan sebelum akhir tahun ini setelah memberhentikan ratusan karyawan selama 2024. Mereka pun berencana untuk mengurangi produksi dan menerapkan pengurangan jam kerja pada sebagian personelnya setelah sebanyak 100 ribu motor mereka tak laku dijual.

Penyesuaian itu pun membuat proyek-proyek otomotif mahal yang dimiliki KTM, seperti di MotoGP, menjadi pertanyaan karena menghabiskan dana sebesar 70 juta Euro (Rp1,17 triliun). Angka tersebut belum termasuk investasi dalam program untuk mempromosikan pembalap-pembalap muda di ajang Moto3, Moto2 dan Red Bull Rookies Cup.

KTM pun akan mengurangi biaya dengan menghilangkan dukungan finansial untuk tim di kelas yang lebih rendah dari MotoGP dan mengalihkannya ke tim satelit.Mereka juga dilaporkan bakal mengevaluasi peran di Red Bull Rookies Cup, di mana banyak pembalap mereka membalap untuk pabrikan lain.

Kendati demikian, sejauh ini Direktur KTM, Pit Beirer, memastikan bahwa KTM bakal tetap berkompetisi di MotoGP pada musim 2025. Sebab, proyek motor untuk musim depan telah rampung.

“Untungnya, motor untuk musim depan sudah siap dan menunggu di bengkel. Awal musim 2025 telah diselenggarakan . Itu sangat membantu kami dalam situasi saat ini,” kata Beirer.

Pada musim 2026, MotoGP akan menghentikan pengembangan mesin sebagai bagian dari transisi ke era baru dengan adanya regulasi anyar pada musim 2027. Perubahan itu mencakup larangan perangkat ketinggian, pengurangan penggunaan perangkat aerodinamis secara drastis dan penggunaan mesin 850 cc dari yang sebelumnya 1.000 cc.