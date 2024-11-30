Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2025: Kirim 12 Wakil, Ada Jonatan Christie hingga Ganda Campuran Pelatnas Absen!

DAFTAR wakil Indonesia di Malaysia Open 2025 sudah dirilis. Ada 12 wakil Tanah Air yang dikirim ke ajang berlevel Super 1000 tersebut, di antaranya Jonatan Christie.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis daftar nama pemain yang akan berlaga di Malaysia Open 2025. Malaysia Open 2025 dijadwalkan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7-12 Januari 2025. Ini akan menjadi turnamen BWF pembuka 2025.

Pada sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan tiga wakil andalannya. Mereka adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Untuk sektor tunggal putri, Indonesia hanya mengirimkan dua wakil. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.

Kemudian, sektor ganda putra menjadi sektor yang banyak dikirimkan Indonesia, yakni sebanyak empat wakil. Mereka adalah Fajar Alfian//Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando, dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.