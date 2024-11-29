Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara Korea Masters 2024, Putri Kusuma Wardani Blak-blakan Ungkap Kunci Bungkam Kritik dengan Peningkatan Prestasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |01:01 WIB
Juara Korea Masters 2024, Putri Kusuma Wardani Blak-blakan Ungkap Kunci Bungkam Kritik dengan Peningkatan Prestasi
Putri Kusuma Wardani juara Korea Masters 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), blak-blakan mengungkap kunci bungkam kritik dengan peningkatan prestasi. Diketahui, usai terpuruk, Putri KW berhasil bangkit hingga juara Korea Masters 2024.

Putri KW menyebut kesabaran menjadi kuncinya hingga bisa melakukan peningkatan prestasi yang signifikan. Di samping itu, ada pula peran besar dari orangtuanya yang terus memompa semangatnya untuk pantang menyerah dan terus bekerja keras.

Putri Kusuma Wardani

Putri KW memang sempat menjadi sasaran kritik dari para penggemar bulutangkis di Tanah Air. Sebab, meski sudah lama bergabung di Pelatnas PBSI, prestasinya tak kunjung terlihat dengan permainan yang disajikan pun jauh dari kata memuaskan.

Bahkan, peringkatnya sempat terlempar ke posisi 57 dunia pada Januari 2024 lalu. Namun, pemain berusia 22 tahun itu pelan tapi pasti membuktikan diri bahwa dirinya belum habis dan mampu bangkit dari keterpurukan.

Hasilnya setelah gugur di babak 32 besar Indonesia Open 2024 pada Juni lalu, Putri KW hanya dua kali gugur di babak 32 atau 16 besar dalam delapan turnamen yang diikutinya. Hebatnya lagi, dia mencapai tiga final dan sekali terhenti di semifinal.

Dari tiga final itu, Putri KW membawa pulang satu gelar juara di ajang Korea Masters 2024. Sisanya, dia menjadi runner up di Taiwan Open dan Hong Kong Open 2024.

Putri KW pun tak memungkiri bahwa mentalnya sempat jatuh ketika banyak mendapat kritikan. Akan tetapi, dia terus bersabar dan justru termotivasi untuk membuktikan kualitasnya. Menurut pemain kelahiran Tangerang itu, hal tersebutlah yang membuatnya bisa bangkit dan membungkam komentar negatif yang sebelumnya selalu melekat pada dirinya.

“Kuncinya ya sabar. Meski di luar banyak omongan-omongan yang enggak enak, ya sudah ditelan aja,” kata Putri KW kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024.

