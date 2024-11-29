5 Calon Kuat Juara Ganda Putri di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

Para pebulutangkis dunia siap berlaga di BWF World Tour Finals 2024. (Foto: PBSI)

5 calon kuat juara ganda putri di BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah peraih medali emas Olimpiade.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2024 segera bergulir. Tepatnya, turnamen penutup tahun ini akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11 hingga 15 Desember 2024.

Para pebulutangkis dunia yang berhasil lolos ke ajang ini pun sudah diketahui, termasuk di sektor ganda putri. Diketahui, hanya 8 pemain terbaik yang bisa berlaga di BWF World Tour Finals 2024.

Persaingan di ganda putri pun diyakini berjalan sengit. Kini, menarik menilik siapa saja pemain ganda putri yang berpeluang merebut gelar juara.

Berikut 5 calon kuat juara ganda putri di BWF World Tour Finals 2024:

5. Rin Iwanaga/Kie Nakanishi





Salah satu calon kuat juara ganda putri di BWF World Tour Finals 2024 adalah Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. Wakil Jepang ini tampil tangguh di sepanjang 2024.

Pasangan ini bisa merebut banyak gelar juara bergengsi. Salah satunya didapat di ajang berlevel Super 750, yakni Denmark Open 2024, usai mempermalukan jagoan China, Liu Shengshu/Tan Ning, di final dengan skor 21-17 dan 21-14.

Selain di Denmark Open 2024, duet Kie Nakanishi dengan Rin Iwanaga bisa merebut empat gelar juara lainnya pada tahun ini. Keempat gelar itu dodapat di ajang Spain Masters, Malaysia Masters, US Open, dan Canada Open.

4. Baek Ha Na/Lee So Hee





Kemudian, ada Baek Ha Na/Lee So Hee. Pasangan ini berasal dari Korea Selatan. Mereka tak kalah bersinar dari Rin Iwanaga/Kie Nakanishi karena bisa merebut 2 gelar juara musim ini.

Kedua gelar itu bahkan didapat Baek/Lee di ajang berlevel Super 1000, yakni All England dan Indonesia Open 2024. Kemudian, mereka juga lolos ke final di Japan Open 2024 sayangnya gagal juara karena kalah dari Liu Shengshu/Tan Ning (China), dengan skor 18-21 dan 20-22.