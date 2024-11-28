Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Makanan Versi Ade Rai yang Perlu Dihindari jika Ingin Turun Berat Badan, Nomor 1 Favorit Banyak Orang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |04:04 WIB
5 Makanan Versi Ade Rai yang Perlu Dihindari jika Ingin Turun Berat Badan, Nomor 1 Favorit Banyak Orang!
Ade Rai beberkan pola makanan sehat versinya. (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

5 makanan versi Ade Rai yang perlu dihindari jika ingin turun berat badan menarik diulas. Salah satunya ada makan favorit banyak orang.

Ade Rai sebagai atlet binaragawan Indonesia diketahui punya tubuh yang sehat dan kekar sampai saat ini. Padahal, usianya sudah tak muda lagi bahkan sudah berkepala 5 alias 54 tahun.

Ade Rai pun beberkan rahasianya dalam menjaga berat badan hingga bisa terus sehat. Apa saja?

Berikut 5 makanan versi Ade Rai yang perlu dihindari jika ingin turun berat badan:

5. Kerupuk

Kerupuk

Salah satu makanan versi Ade Rai yang perlu dihindari jika ingin turun berat badan adalah kerupuk. Kerupuk atau keripik bisa berdampak ke tubuh.

4. Kue

Kue

Kemudian, ada kue. Santapan ini wajib dihindari karena kerap berasa manis. Dengan menghindari makanan manis, proses penurunan berat badan bisa berjalan lebih mudah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187885/kemenpora_dan_koni_pusat_jalin_kerja_sama-5Cdm_large.jpg
Kemenpora dan KONI Kolaborasi Matangkan Format Baru PON: Fokus pada Cabang Olahraga Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187845/erick_thohir_bertemu_marciano_norman-6S5l_large.jpg
Kemenpora dan KONI Pusat Sepakat Kuatkan Sinergitas, Siapkan Program Bersama demi Prestasi Olahraga Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187686/fadillah_arbi_aditama-BsLi_large.jpg
Astra Honda Siap Cetak Sejarah untuk Indonesia di ARRC 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187388/tiga_kementerian_resmi_menjalin_kerja_sama_untuk_meningkatkan_pengelolaan_serta_pemanfaatan_aset_olahraga-EaCo_large.jpeg
3 Kementerian Matangkan Sinergi Pengelolaan Aset Olahraga, 20 Stadion Jadi Proyek Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187375/menpora_ri_erick_thohir-5VJs_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan Bantuan Alat Olahraga saat Pemulihan Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement