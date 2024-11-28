5 makanan versi Ade Rai yang perlu dihindari jika ingin turun berat badan menarik diulas. Salah satunya ada makan favorit banyak orang.
Ade Rai sebagai atlet binaragawan Indonesia diketahui punya tubuh yang sehat dan kekar sampai saat ini. Padahal, usianya sudah tak muda lagi bahkan sudah berkepala 5 alias 54 tahun.
Ade Rai pun beberkan rahasianya dalam menjaga berat badan hingga bisa terus sehat. Apa saja?
Berikut 5 makanan versi Ade Rai yang perlu dihindari jika ingin turun berat badan:
5. Kerupuk
Salah satu makanan versi Ade Rai yang perlu dihindari jika ingin turun berat badan adalah kerupuk. Kerupuk atau keripik bisa berdampak ke tubuh.
4. Kue
Kemudian, ada kue. Santapan ini wajib dihindari karena kerap berasa manis. Dengan menghindari makanan manis, proses penurunan berat badan bisa berjalan lebih mudah.