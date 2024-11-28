Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Muhammad Shohibul Fikri Bicara soal Duetnya dengan Daniel Marthin, Ada Potensi Tidak Lanjut

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |12:19 WIB
Muhammad Shohibul Fikri Bicara soal Duetnya dengan Daniel Marthin, Ada Potensi Tidak Lanjut
Muhammad Shohibul Fikri bicara soal nasib duetnya dengan Daniel Marthin (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Shohibul Fikri buka suara soal peluangnya untuk lanjut berduet dengan Daniel Marthin. Menurutnya, sejauh ini belum ada pembicaraan lagi dengan sang pelatih, Aryono Miranat, soal kelanjutan pasangan tersebut.

Sejak akhir Agustus 2024, Fikri dipisahkan dengan Bagas Maulana. Ia bertukar pasangan dengan Leo Rolly Carnando. Alhasil, muncul duet Fikri/Daniel dan Leo/Bagas.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)

Pertukaran pasangan itu sendiri dilakukan Aryono untuk melakukan penyegaran. Sebab, mereka mereka sudah lama menunjukkan hasil yang stagnan dengan duet lama masing-masing.

Namun, berkat tukar silang itu, mereka menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Fikri/Daniel dan Leo/Bagas berkali-kali masuk ke semifinal hingga menghasilkan satu gelar juara.

Kini, musim 2024 telah selesai sehingga masa depan kedua pasangan baru itu dipertanyakan apakah bakal tetap lanjut atau kembali dengan pasangan masing-masing. Fikri melihat kemungkinan besar lanjut berduet dengan Daniel, begitu juga dengan Leo/Bagas.

“Pas awal itu (Aryono) bilangnya untuk penyegaran dulu. Cuma pilihan lagi kalau hasilnya bagus lanjut, kalau tidak, hasilnya bisa balik lagi,” kata Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dikutip Kamis (28/11/2024).

Halaman:
1 2
