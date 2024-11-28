Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Drawing BWF World Tour Finals 2024: 6 Wakil Indonesia Hadapi Lawan Sengit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:40 WIB
Jadwal Drawing BWF World Tour Finals 2024: 6 Wakil Indonesia Hadapi Lawan Sengit
Jadwal Drawing BWF World Tour Finals 2024 yang akan menampilkan nama Jonatan Christie sudah diketahui (Foto: PBSI)
HANGZHOU – Jadwal drawing BWF World Tour Finals 2024 sudah diketahui. Acara tersebut akan berlangsung pada 7 Desember 2024 pukul 09.30 WIB di Hangzhou, China.

Turnamen BWF World Tour Finals 2024 akan digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada 11-15 Desember. Indonesia mengirimkan enam wakilnya ke ajang tutup tahun ini.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: Badminton Photo/Raphael Sachetat)

Setiap sektor diwakili setidaknya masing-masing satu pemain. Mereka adalah Jonatan Christie (tunggal putra), Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri), dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran).

Satu-satunya sektor yang diwakili dua pemain hanya ganda putra. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Ajang tutup tahun ini mempertemukan delapan pemain terbaik di setiap sektor. Namun, setiap negara hanya boleh mengirimkan dua wakilnya ke BWF World Tour Finals.

Khusus untuk tahun di mana Olimpiade diselenggarakan, peraih medali emas otomatis mendapat satu tempat. Hal ini menjadi keistimewaan tersendiri.

