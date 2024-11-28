5 Negara dengan Wakil Terbanyak di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Punya 8 Perwakilan!

ADA 5 negara dengan wakil terbanyak di BWF World Tour Finals 2024. Seperti yang diketahui, turnamen bulu tangkis akhir tahun tersebut di edisi kali ini diikuti 10 negara yang berbeda.

India dan Hong Kong menjadi dua negara dengan perwakilan paling sedikit, yakni hanya satu pebulutangkis saja. Menariknya, ada lima negara yang mengirimkan setidaknya lebih dari tiga perwakilan untuk mengikuti turnamen yang digelar di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024 tersebut. Lantas dari negara mana saja?

Berikut 5 Negara dengan Wakil Terbanyak di BWF World Tour Finals 2024:

5. Taiwan (4 Wakil)





Taiwan mengirimkan empat wakil di tiga nomor. Taiwan gagal memiliki perwakilan di sektor tunggal dan ganda putri. Mereka mengirim satu di tunggal putra lewat Chou Tien Chen.

Lalu satu lagi di ganda campuran, Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang. Kemudian dua terakhir ada di ganda putra dengan diwakili Lee Yang/Wang Chi-Lin dan Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan.

4. Jepang (5 Wakil)





Sama seperti Taiwan, Jepang juga memiliki perwakilan di tiga sektor. Bedanya perwakilan Jepang bertarung di sektor tunggal putra, tunggal putri dan ganda putri.

Kodai Naraoka menjadi satu-satunya perwakilan Jepang di nomor tunggal putra. Sementara ada dua di masing-masing sektor ganda putri dan tunggal putri, yakni Akane Yamaguchi, Aya Ohori dan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, Nami Matsuyama/Chiharu Shida.