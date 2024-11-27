3 Pebulutangkis Indonesia yang Tampil Debut di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Ganda Putra Non-Pelatnas!

3 pebulutangkis Indonesia yang tampil debut di BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Salah satunya ada ganda putra non-pelatnas.

Seperti diketahui, turnamen BWF World Tour Finals 2024 akan kembali digelar di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024. Delapan pebulutangkis dan pasangan pebulutangkis dari setiap sektor akan bertarung untuk menjadi yang terbaik pada tahun ini.

BWF World Tour Finals 2024 merupakan turnamen penutup tahun yang digelar pada Desember di setiap musimnya. Hanya pebulutangkis dengan perolehan poin tertinggi di tahun ini yang bisa turut serta dalam ajang tersebut.

Menariknya, terdapat beberapa pebulutangkis yang menjadi debutan di ajang tahunan tersebut. Bahkan, ada tiga pebulutangkis Indonesia yang tampil debut di BWF World Tour Finals 2024. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 pebulutangkis Indonesia yang tampil debut di BWF World Tour Finals 2024:

3. Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahya Pratiwi





Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahya Pratiwi menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri. Mereka akan jadi andalan di sektor ini, usai pasangan unggulan lainnya, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti, mengalami naik turun performa pada musim ini karena cedera.

Lolosnya Febriana dan Amallia ke BWF World Tour Finals 2024 untuk pertama kalinya tidak lepas dari konsistensi mereka sepanjang 2024. Total, mereka empat kali mencapai final dan meraih dua gelar di Australia Open dan Taipei Open sehingga mengumpulkan 68.760 poin.