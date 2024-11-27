Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Akrab, Mauro Grassilli: MotoGP 2025 Bakal Menyenangkan!

DIREKTUR Olahraga Ducati Corse, Mauro Grassilli, mengomentari keakraban Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Menurutnya, keakraban dua pembalap yang akan setim di MotoGP 2025 itu akan membuat perlombaan musim depan menyenangkan.

Ya, Marquez menjadi tandem baru Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Dua rider juara dunia ini bakal mengarungi musim perdananya sebagai tandem di MotoGP 2025.

Marquez dan Bagnaia sudah menjajal performa dari motor Ducati Desmosedici GP25 di tes pramusim perdana MotoGP 2025. Grassilli mengungkapkan, keduanya sangat akrab dengan saling bertukar pikiran memikirkan cara untuk mengembangkan motor.

“Saya melihat mereka berbicara satu sama lain, saya melihat bahwa mereka berbagi perasaan mereka, bahwa mereka memiliki perasaan yang sama tentang motor,” kata Grassilli, dilansir dari Crash, Rabu (27/11/2024).