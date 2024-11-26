Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adik Valentino Rossi Prediksi Marc Marquez Sabet Gelar Juara MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |22:16 WIB
Adik Valentino Rossi Prediksi Marc Marquez Sabet Gelar Juara MotoGP 2025
Luca Marini dan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@luca_marini_97)
A
A
A

ADIK Valentino Rossi, Luca Marini, prediksi Marc Marquez sabet gelar juara MotoGP 2025. Dia pun beberkan alasannya dalam mengungkap prediksinya tersebut.

Gelaran MotoGP 2025 masih akan bergulir beberapa bulan lagi, tepatnya pada 28 Februari di Thailand. Namun, perbincangan mengenai siapa yang akan merajai ajang musim depan sudah mulai ramai.

Marc Marquez

Nama Marc Marquez muncul sebagai salah satu pembalap yang diprediksi akan bersaing untuk memperebutkan podium tertinggi. Juara dunia MotoGP enam kali itu akan berdampingan bersama dengan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo untuk musim depan.

"Saya melihat ada banyak yang tertarik untuk melihat Marquez juara lagi. Jadi, saya rasa hasil (musim depan) sudah tertulis," ujar Marini dilansir dari Corsedimoto, Selasa (26/11/2024).

"Mereka sudah menentukan siapa yang akan menjadi juara (musim depan)," tambahnya.

