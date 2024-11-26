Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Positif dari Duet Fransesco Bagnaia-Marc Marquez di Ducati Lenovo Jelang MotoGP 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |16:34 WIB
Respons Positif dari Duet Fransesco Bagnaia-Marc Marquez di Ducati Lenovo Jelang MotoGP 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

RESPONS positif dari duet Fransesco Bagnaia-Marc Marquez di Ducati Lenovo jelang MotoGP 2025 menarik diulas. Bagnaia dan Marquez saling lempar pujian karena sama-sama mendapat kesan positif di awal kerja samanya di tim pabrikan Ducati.

Ya, Marquez promosi ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Dia pun akan berduet dengan juara dunia 2 kali MotoGP, yakni Francesco Bagnaia.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez

Usai MotoGP 2024 berakhir, Marc Marquez dan Pecco -sapaan akrab Bagnaia- pun langsung bekerja bersama menjajal motor Ducati untuk musim 2025 pertama kalinya. Pekerjaan itu pun diakui Marquez dan Bagnaia berjalan mulus.

Bahkan, keduanya saling lempar pujian karena bisa bekerja sama dengan baik. Bagnaia yang menyambut kehadiran Marquez mengaku senang bisa berduet dengannya karena memiliki kesan mirip saat mengomentari kinerja motor balap Ducati GP 2025.

“Marc dan saya banyak berdiskusi untuk saling membandingkan masukan kami,” ujar Bagnaia, dikutip dari Crash, Selasa (26/11/2024).

“Meskipun kami memiliki gaya berkendara yang berbeda, kami beruntung bisa memiliki kesan yang sangat mirip terhadap motor tersebut,” lanjutnya.

“Secara keseluruhan, saya puas dengan jalannya tes,” ucap Bagnaia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement