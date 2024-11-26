Respons Positif dari Duet Fransesco Bagnaia-Marc Marquez di Ducati Lenovo Jelang MotoGP 2025

RESPONS positif dari duet Fransesco Bagnaia-Marc Marquez di Ducati Lenovo jelang MotoGP 2025 menarik diulas. Bagnaia dan Marquez saling lempar pujian karena sama-sama mendapat kesan positif di awal kerja samanya di tim pabrikan Ducati.

Ya, Marquez promosi ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Dia pun akan berduet dengan juara dunia 2 kali MotoGP, yakni Francesco Bagnaia.

Usai MotoGP 2024 berakhir, Marc Marquez dan Pecco -sapaan akrab Bagnaia- pun langsung bekerja bersama menjajal motor Ducati untuk musim 2025 pertama kalinya. Pekerjaan itu pun diakui Marquez dan Bagnaia berjalan mulus.

Bahkan, keduanya saling lempar pujian karena bisa bekerja sama dengan baik. Bagnaia yang menyambut kehadiran Marquez mengaku senang bisa berduet dengannya karena memiliki kesan mirip saat mengomentari kinerja motor balap Ducati GP 2025.

“Marc dan saya banyak berdiskusi untuk saling membandingkan masukan kami,” ujar Bagnaia, dikutip dari Crash, Selasa (26/11/2024).

“Meskipun kami memiliki gaya berkendara yang berbeda, kami beruntung bisa memiliki kesan yang sangat mirip terhadap motor tersebut,” lanjutnya.

“Secara keseluruhan, saya puas dengan jalannya tes,” ucap Bagnaia.