HOME SPORTS NETTING

Ingin Cari Suasana Berbeda, Lisa Ayu Tertarik Pisah dengan Rehan Naufal dan Cari Partner Baru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |18:41 WIB
Ingin Cari Suasana Berbeda, Lisa Ayu Tertarik Pisah dengan Rehan Naufal dan Cari Partner Baru
Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Lisa Ayu Kusumawati tampaknya sudah mulai bosan tak kunjung berprestasi di dunia bulu tangkis. Ia pun berniat mencari suasana berbeda, karena itu ia tertarik berpisah dengan Rehan Naufal Kusharjanto dan mencari partner baru

Sejauh ini, Rehan/Lisa menunjukkan performa yang kurang memuaskan selama turnamen BWF World Tour 2024. Dari 19 ajang yang mereka ikuti, hanya dua kali mereka mencapai semifinal.

Selain itu, Rehan/Lisa lima kali terhenti di babak perempat final. Sisanya, mereka gugur di babak 32 dan 16 besar. Bahkan, sudah setahun duet Pelatnas PBSI itu tampil di partai final yakni dalam Hylo Open 2023 pada November tahun lalu.

Lisa pun merasa dirinya ada keinginan untuk dipecah dengan Rehan setelah menelan hasil kurang memuaskan tahun ini. Di samping itu, dia butuh penyegaran dan ingin mencoba hal baru setelah berpasangan dengan Rehan sejak 2019 silam.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (PBSI)

“Ya mungkin ya (ingin dirombak), karena aku udah berapa tahun juga (sama Rehan), apa salahnya mencoba hal baru ya, karena kita juga enggak tahu,” kata Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Kendati demikian, Lisa mengaku belum mengungkapkan keinginannya untuk dipecah dengan Rehan kepada sang pelatih, Herry Iman Pierngadi (Herry IP). Dia belum berani untuk mengatakannya.

Halaman:
1 2
