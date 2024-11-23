Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Sengit, Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Menang Tipis 3-2 atas GS Caltex!

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang diperkuat bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, sukses meraih kemenangan tpis atas GS Caltex dengan skor 3-2.

Duel Red Sparks melawan GS Caltex dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 tersaji di Jangchung Arena, Seoul, Sabtu (23/11/2024) siang WIB. Laga yang berlangsung sengit itu dimenangkan Red Sparks lewat duel lima set dengan skor 3-2 (18-25, 26-24, 20-25, 26-24, dan 15-9).

Jalannya Pertandingan

Megawati dan kolega cukup kesulitan untuk meredam perlawanan tuan rumah. Meski sempat menahan variasi serangan dari para pemain GS Caltex, Red Sparks masih tertinggal.

Tim polesan Ko Hee Jin itu terlihat semakin tertekan. Para pemain GS Caltex kerap mencuri poin lewat spike-spike yang keras. Sampai akhirnya, GS Caltex menang 25-18 atas Red Sparks di set pertama sekaligus unggul dengan skor 1-0.

Di set kedua, Red Sparks dan GS Caltex bermain super sengit. Kedua tim terus kejar-kejaran angka hingga skor 15-15. Red Sparks sempat unggul 23-21 tapi lagi-lagi berhasil disamakan oleh tim tuan rumah.

Kedua tim bermain imbang hingga skor 24-24. Namun Megawati berhasil menjadi juru selamat. Pevoli anyar Indonesia itu sukses mengantarkan Red Sparks menang 26-24 atas GS Caltex di set kedua sekaligus menyamakan skor menjadi 1-1.

Di set ketiga, Red Sparks memulainya cukup baik dengan ungguli GS Caltex 8-6. Tapi, tim tuan rumah mampu bangkit dan berbalik unggul dengan skor 15-11. Megawati dan kolega cukup kesulitan meredam variasi serangan para pemain GS Caltex.