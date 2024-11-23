Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Sengit, Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Menang Tipis 3-2 atas GS Caltex!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |17:20 WIB
Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Sengit, Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Menang Tipis 3-2 atas GS Caltex!
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang diperkuat bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, sukses meraih kemenangan tpis atas GS Caltex dengan skor 3-2.

Duel Red Sparks melawan GS Caltex dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 tersaji di Jangchung Arena, Seoul, Sabtu (23/11/2024) siang WIB. Laga yang berlangsung sengit itu dimenangkan Red Sparks lewat duel lima set dengan skor 3-2 (18-25, 26-24, 20-25, 26-24, dan 15-9).

Megawati Hangestri

Jalannya Pertandingan

Megawati dan kolega cukup kesulitan untuk meredam perlawanan tuan rumah. Meski sempat menahan variasi serangan dari para pemain GS Caltex, Red Sparks masih tertinggal.

Tim polesan Ko Hee Jin itu terlihat semakin tertekan. Para pemain GS Caltex kerap mencuri poin lewat spike-spike yang keras. Sampai akhirnya, GS Caltex menang 25-18 atas Red Sparks di set pertama sekaligus unggul dengan skor 1-0.

Di set kedua, Red Sparks dan GS Caltex bermain super sengit. Kedua tim terus kejar-kejaran angka hingga skor 15-15. Red Sparks sempat unggul 23-21 tapi lagi-lagi berhasil disamakan oleh tim tuan rumah.

Kedua tim bermain imbang hingga skor 24-24. Namun Megawati berhasil menjadi juru selamat. Pevoli anyar Indonesia itu sukses mengantarkan Red Sparks menang 26-24 atas GS Caltex di set kedua sekaligus menyamakan skor menjadi 1-1.

Di set ketiga, Red Sparks memulainya cukup baik dengan ungguli GS Caltex 8-6. Tapi, tim tuan rumah mampu bangkit dan berbalik unggul dengan skor 15-11. Megawati dan kolega cukup kesulitan meredam variasi serangan para pemain GS Caltex.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement