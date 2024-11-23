Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Daftar Kecelakaan Pembalap MotoGP 2024: Marc Marquez 24 Kali Jatuh, Pedro Acosta Paling Banyak!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |20:25 WIB
Daftar Kecelakaan Pembalap MotoGP 2024: Marc Marquez 24 Kali Jatuh, Pedro Acosta Paling Banyak!
Marc Marquez jatuh di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DAFTAR kecelakaan pembalap MotoGP 2024 dirilis. Pembalap bintang MotoGP, Marc Marquez, tercatat 24 kali terjatuh. Tetapi, dia bukan yang paling banyak jatuh musim ini. Masih ada Pedro Acosta yang paling sering terjatuh.

Rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta, memuncaki daftar pembalap yang paling sering kecelakaan musim ini. Rider GASGAS Tech3 itu tercatat 28 kali terjatuh dalam 20 seri yang digelar musim ini, walaupun dia absen dalam GP Australia karena cedera.

Pedro Acosta jatuh

Padahal, Acosta menjadi rider terbaik KTM musim ini dengan torehan podium balapan utama (5), podium sprint (4), pole position (1) dan lap terbanyak di posisi terdepan (13). Namun, rider berusia 20 tahun itu masih kalah di klasemen akhir dari pembalap tim pabrikan KTM, Brad Binder, yang mengamankan posisi kelima, tepat di atasnya.

“Lihat berapa banyak poin yang hilang dalam balapan yang saya alami kecelakaan. Banyak sekali! Jika Anda menempatkan posisi ke-5 di setiap lintasan yang saya alami kecelakaan, itu berarti banyak poin di akhir musim,” kata Acosta dilansir dari Crash, Jumat (22/11/2024).

Kemudian, Marc Marquez menajadi rider kedua yang paling banyak terjatuh di MotoGP 2024. Tercatat, juara dunia delapan kali itu mengalami 24 kecelakaan tahun ini.

Angka tersebut sedikit berkurang dibanding tahun lalu. Marquez menjadi rider dengan jumlah kecelakaan terbanyak di MotoGP 2023 yakni 29 kali.

Padahal, Marquez musim lalu absen dalam tiga seri dan dua balapan utama. MotoGP 2023 sendiri kala itu menjadi tahun terakhirnya dengan Repsol Honda.

Banyak yang menilai Marquez tak memacu Desmosedici GP23-nya bersama Gresini Ducati hingga batas maksimalnya seperti Honda RC213V yang sedang terpuruk. Dia pun menilai banyak kecelakaan yang dia sendiri bingung mengapa itu bisa terjadi.

“Pada paruh pertama musim, saya banyak terjatuh, tetapi itu tidak selalu kesalahan saya,” ujar Marquez.

"Tetapi memang benar bahwa saat itu saya mengalami beberapa kecelakaan yang tidak saya pahami dan ini juga membuat saya sedikit kurang percaya diri. Jadi kami perlu mencoba lagi untuk menemukan batas dengan cara yang benar," tambahnya.

Kendati demikian, The Baby Alien -julukan Marquez- hanya terjatuh dalam 5 dari 40 balapan di MotoGP 2024. Salah satunya adalah insiden dengan Bagnaia di GP Portugal.

"Hal yang paling positif adalah saya terjatuh saat latihan. Biasanya di balapan utama saya selalu berusaha untuk tetap berada di atas motor dan ini adalah poin yang paling penting,” ujar juara MotoGP enam kali itu.

“Saya ingin mengurangi kecelakaan, tetapi saat ini saya tidak terlalu peduli dengan angka tersebut,” ucap Marquez.

Halaman:
1 2
