Sukses Digelar, 8th Indonesia Senior Cup Jadi Ajang Silaturahmi Pegolf Senior Tanah Air

JAKARTA - Turnamen 8th Indonesia Senior Cup 2024 telah sukses digelar. Ajang ini berlangsung di Pondok Indah Golf Course pada 19-20 November 2024.

Kejuaraan ini dihelat oleh Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia (Perpesi). Sebanyak 152 pegolf dari berbagai daerah di Tanah Air berpartisipasi untuk memperebutkan gelar juara.

Kategori yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari usia 55-59 tahun, 60-64 tahun, 65-69 tahun dan 70 tahun ke atas. Ketua Umum Perpesi, Masrizal A. Syarief, pun mengungkapkan bahwa selama dua hari penyelenggaraannya, turnamen 8th Indonesia Senior Cup berjalan sukses dengan dukungan langsung dari Persatuan Golf Indonesia (PGI).

“Pertandingan ini berjalan selama dua hari dengan lancar dan baik sekali serta diawasi langsung oleh wasit dari PGI. Karena hasilnya nanti secara prestasi akan kita laporkan langsung ke PGI,” kata Masrizal kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (20/11/2024).

Masrizal pun berharap Indonesia Senior Cup bisa terus diselenggarakan setiap tahunnya. Dia juga ingin kualitas pesertanya meningkat agar bisa mewakili Indonesia di berbagai level turnamen hingga pentas internasional.

BACA JUGA: Perpesi Siap Gelar Turnamen Golf Bertajuk Indonesia Senior Cup 2024

“Kita berharap turnamen ini akan semakin besar, peserta-pesertanya pun semakin berkualitas sehingga kita nanti bisa melahirkan pegolf-pegolf senior yang bisa mewakili Indonesia di turnamen level regional, nasional dan juga internasional,” jelasnya.

Ketua Panitia 8th Indonesia Senior Cup, Syaeful Zen, pun mengungkapkan bahwa ajang ini menjadi tempat silaturrahmi para pegolf senior Tanah Air. Para pemain yang datang dari berbagai latar belakang pekerjaan dan juga daerah menjadi bisa bertemu satu sama lain setiap tahunnya.