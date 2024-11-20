Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian Ikut Terpukau dengan Marselino Ferdinan yang Jadi Pahlawan Timnas Indonesia Kalahkan Arab Saudi: Gagah Marceng!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:53 WIB
Fajar Alfian Ikut Terpukau dengan Marselino Ferdinan yang Jadi Pahlawan Timnas Indonesia Kalahkan Arab Saudi: Gagah Marceng!
Fajar Alfian dan Marselino Ferdinan berteman dekat. (Foto: Instagram/@fajaralfian95)
A
A
A

FAJAR Alfian ikut terpukau dengan aksi Marselino Ferdinan yang jadi pahlawan Timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi. Dia sampai lempar pujian dengan menyebut Marselino tampil gagah.

Fajar dan Marselino memang diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat. Tak heran, Fajar Alfian ikut bangga saat Marselino tampil gemilang bersama Timnas Indonesia.

Fajar Alfian dan Marselino Ferdinan

Fajar memuji performa apik yang ditampilkan pemain berusia 20 tahun itu. Dia mengunggah fotonya dengan Marselino ketika menonton langsung pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) di Paris, Prancis, beberapa waktu lalu sembari melontarkan pujian untuk pemain yang akrab disapa Marceng itu.

“Gagah Marcengggg,” tulis Fajar dalam keterangan foto di story Instagram-nya, @fajaralfian95, Rabu (20/11/2024).

Fajar dan Marselino memang punya hubungan yang cukup dekat. Mereka kerap berpergian bersama ketika berada di Eropa. Selain itu, mereka juga sering memberikan dukungan satu sama lain lewat media sosial.

Fajar sendiri sedang bertarung di China Masters 2024 bersama duetnya, Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan bertanding di babak 32 besar pada hari ini, Rabu (20/11/2024) di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, melawan sang junior, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Halaman:
1 2
