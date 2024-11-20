Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gugur di 32 Besar China Masters 2024, Ahsan/Hendra Beri Isyarat Pensiun

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |01:04 WIB
Gugur di 32 Besar China Masters 2024, Ahsan/Hendra Beri Isyarat Pensiun
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan beri isyarat pensiun usai kalah di 32 besar China Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZEN – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan angkat koper lebih awal di babak pertama China Masters 2024. Usai pertandingan, The Daddies seperti memberi isyarat akan segera pensiun.

Ajang China Masters 2024 akan menjadi turnamen terakhir bagi Ahsan/Hendra pada tahun ini. Sayangnya di turnamen terakhir, mereka harus menghentikan langkahnya di babak pertama.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Ahsan/Hendra tersingkir usai kalah dari rekannya sendiri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam dua gim langsung 16-21 dan 17-21. Usai kalah, Hendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh fans yang sudah mendukung mereka selama ini.

"Ini adalah turnamen terakhir kami, di tahun ini. Setelah ini istirahat dulu," ungkap Hendra dalam keterangan PBSI, Rabu (20/11/2024).

"Untuk seluruh pendukung kami, The Daddies, terima kasih sudah mendukung selama ini," tambah pemain berusia 40 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089348/ini-penyebab-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-china-masters-2024-DOcVP3Nkjl.jpg
Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089228/jonatan-christie-ungkap-penyebab-kalah-dari-anders-antonsen-di-final-china-masters-2024-WoyQiOvSYV.JPG
Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089227/kisah-sabar-karyaman-reza-pahlevi-yang-senang-bukan-main-berhasil-kalahkan-jagoan-malaysia-di-china-masters-2024-brrc4GNg82.JPG
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089225/jonatan-christie-akui-sedih-gagal-juarai-china-masters-2924-MSlspUawZw.JPG
Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089177/hasil-lengkap-final-china-masters-2024-jonatan-christie-dan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-kompak-jadi-runner-up-7d4BFwyc3p.JPG
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089154/hasil-final-china-masters-2024-ditumbangkan-ganda-putra-korea-selatan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-MR6YMA6ZSA.jpg
Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement