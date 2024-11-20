Gugur di 32 Besar China Masters 2024, Ahsan/Hendra Beri Isyarat Pensiun

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan beri isyarat pensiun usai kalah di 32 besar China Masters 2024 (Foto: PBSI)

SHENZEN – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan angkat koper lebih awal di babak pertama China Masters 2024. Usai pertandingan, The Daddies seperti memberi isyarat akan segera pensiun.

Ajang China Masters 2024 akan menjadi turnamen terakhir bagi Ahsan/Hendra pada tahun ini. Sayangnya di turnamen terakhir, mereka harus menghentikan langkahnya di babak pertama.

Ahsan/Hendra tersingkir usai kalah dari rekannya sendiri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam dua gim langsung 16-21 dan 17-21. Usai kalah, Hendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh fans yang sudah mendukung mereka selama ini.

"Ini adalah turnamen terakhir kami, di tahun ini. Setelah ini istirahat dulu," ungkap Hendra dalam keterangan PBSI, Rabu (20/11/2024).

"Untuk seluruh pendukung kami, The Daddies, terima kasih sudah mendukung selama ini," tambah pemain berusia 40 tahun itu.