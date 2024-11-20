Sindiran Menohok Adik Valentino Rossi Sebut Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2024 karena Ada Sprint Race

SINDIRAN menohok adik Valentino Rossi, Luca Marini, kepada Jorge Martin. Dia menyebut Jorge Martin juara MotoGP 2024 karena ada sprint race.

Diketahui, Bagnaia gagal mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024. Dia kalah saing dari Jorge Martin yang keluar sebagai juara musim ini usai unggul 10 poin dari Bagnaia di klasemen akhir pembalap.

Pedihnya, Bagnaia gagal juara, meski mengoleksi kemenangan lebih banyak dari Martin. Bagnaia diketahui menutup musim dengan total 11 kemenangan balapan utama dan tujuh podium pertama dalam sprint race.

Sementara Martin, dia meraih total 10 kemenangan. Rinciannya ada 3 kemenangan di balapan utama dan 7 di sprint race.