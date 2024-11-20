Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Francesco Bagnaia Copot Nomor 1 dari Motor Ducati Desmosedici GP24

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |18:33 WIB
Momen Francesco Bagnaia Copot Nomor 1 dari Motor Ducati Desmosedici GP24
Francesco Bagnaia lepas nomor di motornya. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

MOMEN Francesco Bagnaia copot nomor 1 dari motor Ducati Desmosedici GP24 akan diulas dalam artikel ini. Hal itu dilakukan Bagnaia karena gagal mempertahankan gelar juaranya di MotoGP.

Bagnaia diketahui telah memakai nomor 1 di motor balapnya dalam mengarungi MotoGP pada 2 musim beruntun. Hal itu dilakukannya pada MotoGP 2023 dan 2024.

Francesco Bagnaia

Pasalnya, Bagnaia sukses merebut gelar juara di MotoGP 2022 dan 2023. Sayangnya, tren positif itu gagal dilanjutkan pembalap yang akrab disapa Pecco itu ke MotoGP 2024.

Musim ini, Bagnaia harus puas hanya menjadi runner-up karena kalah saing dari Jorge Martin (Pramac Ducati). Pedihnya, Bagnaia gagal juara, meski mengoleksi kemenangan lebih banyak dari Martin.

Bagnaia diketahui menutup musim dengan total 11 kemenangan balapan utama dan tujuh podium pertama dalam sprint race. Sementara Martin, dia meraih 3 kemenangan di balapan utama dan 7 di sprint race.

Kekalahan ini membuat Bagania harus rela tak menggunakan nomor 1 lagi di motornya pada MotoGP 2025. Momen pedih pun terekam dalam sebuah video yang menunjukkan Pecco melepas nomor 1 dari motor balapnya itu.

Halaman:
1 2
