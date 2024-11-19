Harapan Anthony Ginting Usai PBSI Paparkan Struktur Kepengurusan Baru: Semoga Bisa Bawa Indonesia Raih Emas di Olimpiade LA 2028!

PEBULUTANGKIS tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, ungkap harapannya usai PBSI paparkan struktur kepengurusan baru. Dia berharap apa yang sudah direncanakan PBSI untuk membantu atlet-atlet bulutangkis Tanah Air berprestasi di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028 bisa dicapai.

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBSI pada Agustus 2024, Fadil memanfaatkan waktu hingga November 2024 untuk membentuk kepengurusan baru. Dalam pembentukan tersebut, Fadil menggandeng lembaga konsultan manajemen untuk membuat rancang bangun PBSI sebagai organisasi modern dan profesional.

PBSI menunjuk Dayalima Grup yang merupakan firma konsultansi manajemen SDM dan rekrutmen untuk membantu hal tersebut. Dayalima bertugas mengerjakan analisis dan penyusunan struktur organisasi baru, penyusunan key performance indicator (KPI) untuk setiap posisi, dan asesmen serta rekrutmen terkait pemilihan tim untuk mengisi posisi pada struktur organisasi baru tersebut.

PBSI bersama Dayalima telah melakukan kajian organisasi, termasuk benchmarking dengan federasi di negara lain (seperti Korea Selatan, Jepang, dan China), wawancara, serta asesmen untuk mencari kandidat pengurus, ofisial, pelatih, dan tim pendukung yang mumpuni. Hasilnya terdapat sejumlah perubahan yang akan dilakukan.

Di antaranya, ada 12 posisi baru yang diusulkan oleh Dayalima untuk masuk dalam kepengurusan baru PBSI. Ke-12 posisi tersebut adalah Komite Etik, TKUPP, Deputi Strategic Affairs, Internal Audit, Champions Ambassador, Koordinator Tim support, Tim Pelatih, Tim Pencari Bakat, Pos Career Care Team, Bidang Perencanaan Strategis, dan dua posisi sub bidang.

Tak hanya itu, posisi Ketua Harian juga akan dihapuskan dari struktur organisasi kepengurusan baru PBSI 2024-2028. Bahkan menurut Direktur Pengembangan Strategis Dayalima, Yuri Yogaswara, Ketua Umum PBSI juga akan memiliki KPI.