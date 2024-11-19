Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gabung Tim Pabrikan Ducati, Marc Marquez Sebut Dipatok Harus Selalu 3 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:31 WIB
Marc Marquez mengaku selalu ditarget finis tiga besar oleh Ducati (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MONTMELO – Marc Marquez akan membela Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 setelah menjalani musim debut yang gemilang bersama Gresini Racing. Namun, ia menilai tekanan di tim pabrikan bakal berbeda karena akan dituntut untuk selalu finis tiga besar di setiap balapan.

The Baby Alien mengakhiri musim debutnya dengan Gresini dengan luar biasa di MotoGP 2024 setelah terpuruk dengan Repsol Honda dalam beberapa musim terakhir. Ia finis di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 392 poin.

Marc Marquez mengikuti tes pasca-musim MotoGP 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Sebanyak tiga kemenangan balapan utama berhasil dikantongi Marquez dengan spek motor lama, Ducati Desmosedici GP23. Namun pada tahun depan, ia diyakini bakal berada dalam jalur perebutan gelar juara karena telah mendapat promosi ke tim pabrikan Borgo Panigale.

Dengan begitu, juara MotoGP enam kali tersebut bakal mengendarai motor Desmosedici GP teranyar milik Ducati. Rekan setimnya yang telah merajai MotoGP dalam dua dari tiga musim terakhir, Francesco Bagnaia, pun diprediksi akan menjadi pesaing terberatnya musim depan.

Marquez sadar betul setelah dirinya pindah ke Ducati Lenovo akan mendapat tekanan yang lebih besar. Rider asal Spanyol itu bakal dituntut untuk selalu finis di posisi tiga besar tahun depan.

“Pada tahun 2025 saya akan berada di tim pabrikan, itu berarti tekanan yang berbeda. Berada di tim pabrikan berarti berjuang untuk posisi tiga besar di setiap balapan dan kejuaraan dunia. Kami akan melakukan yang terbaik,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Selasa (19/11/2024).

Halaman:
1 2
1 2
