Serba Merah, Intip Penampakan Perdana Marc Marquez Bareng Ducati Lenovo

MONTMELO – Marc Marquez mengenakan pakaian serba merah bersama tim barunya, Ducati Lenovo. The Baby Alien diketahui akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2025.

Melansir akun X resmi MotoGP (@MotoGP), Marquez terlihat menggunakan setelan warna merah dalam tes pasca musim MotoGP 2024 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Selasa (19/11/2024). Ia menggunakan celana, jaket, hingga topi berwarna merah khas tim pabrikan Ducati.

“Semuanya (berwarna) merah, Marc Marquez sedang bersiap,” tulis akun tersebut.

Diketahui, Marquez akan menjadi pengganti Enea Bastianini yang menyeberang ke Red Bull KTM. Tahun depan pria asal Spanyol itu akan kembali membalap di bawah naungan tim pabrikan setelah berpisah dengan Honda pada akhir 2023.

Pada musim 2024, Marquez membela tim satelit Gresini Racing dan berhasil menempati posisi ketiga di akhir klasemen. Ia berhasil mengumpulkan 392 poin dari tiga kemenangan dan 10 podium.