Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Serba Merah, Intip Penampakan Perdana Marc Marquez Bareng Ducati Lenovo

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |18:16 WIB
Serba Merah, Intip Penampakan Perdana Marc Marquez Bareng Ducati Lenovo
Marc Marquez tampil serba merah pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

MONTMELO – Marc Marquez mengenakan pakaian serba merah bersama tim barunya, Ducati Lenovo. The Baby Alien diketahui akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2025.

Melansir akun X resmi MotoGP (@MotoGP), Marquez terlihat menggunakan setelan warna merah dalam tes pasca musim MotoGP 2024 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Selasa (19/11/2024). Ia menggunakan celana, jaket, hingga topi berwarna merah khas tim pabrikan Ducati.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

“Semuanya (berwarna) merah, Marc Marquez sedang bersiap,” tulis akun tersebut.

Diketahui, Marquez akan menjadi pengganti Enea Bastianini yang menyeberang ke Red Bull KTM. Tahun depan pria asal Spanyol itu akan kembali membalap di bawah naungan tim pabrikan setelah berpisah dengan Honda pada akhir 2023.

Pada musim 2024, Marquez membela tim satelit Gresini Racing dan berhasil menempati posisi ketiga di akhir klasemen. Ia berhasil mengumpulkan 392 poin dari tiga kemenangan dan 10 podium.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement