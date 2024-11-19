Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Apa Bedanya Tim Satelit dan Pabrikan di MotoGP?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |17:15 WIB
Apa Bedanya Tim Satelit dan Pabrikan di MotoGP?
Francesco Bagnaia mewakili tim pabrikan vs Jorge Martin, pembalap tim satelit. (Foto: MotoGP)
BEDANYA tim Satelit dan pabrikan di MotoGP terlihat dari berbagai sisi. Tim pabrikan seperti Repsol Honda dan Ducati Lenovo terhubung langsung dengan pabrikan dalam hal manajemen dan keuangan.

Pembalap mereka memiliki akses prioritas pertama ke spesifikasi dan peningkatan terkini. Sedangkan, tim satelit, seperti LCR, Pramac, atau Gresini biasanya dijalankan secara pribadi. Mereka tidak membangun motor mereka sendiri.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (19/11/2024), Okezone telah merangkum bedanya tim Satelit dan pabrikan di MotoGP, sebagai berikut.

Bedanya Tim Satelit dan Pabrikan di MotoGP

1. Dari Sisi Kepemilikan

Francesco Bagnaia

Tim pabrik berperan sebagai representasi langsung pabrikan di lintasan balap. Keberhasilan tim pabrik berdampak positif pada merek dan citra pabrikan.

Tim satelit bersaing bersama tim pabrik di trek yang sama, tetapi mereka mungkin menghadapi tantangan tambahan karena memiliki lebih sedikit sumber daya dan dukungan.

2. Dari Sisi Prioritas

Jorge Martin

Tim pabrikan dianggap sebagai tim papan atas dalam hierarki MotoGP. Mereka sering kali memiliki akses prioritas ke peningkatan dan inovasi terbaru dari pabrikan, dan mereka biasanya terdiri dari pembalap papan atas yang sangat terampil.

Di sisi lain, tim satelit adalah entitas independen yang mungkin tidak berafiliasi langsung dengan produsen tertentu. Mereka tidak memiliki tingkat dukungan langsung yang sama dari produsen sepeda motor seperti tim pabrik.

